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Питерец.ру » Общество » Вшей стало меньше

Вшей стало меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В этом году наблюдается снижение заболеваемости педикулезом

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти отметили серьезное сокращение случаев педикулеза. По сравнению с прошлым годом снижение заболеваемости составляет 27,4%. В 2019 году в первые 8 месяцев вши были обнаружены у 354 человек, в этом году – у 253 людей.

От вшей в основном страдают дети, посещающие садик и школу. Обычно паразиты появляются в результате плохого соблюдения гигиены. Однако проблема педикулеза может возникнуть и у благополучных детей. Заражение происходит при контакте с больным человеком или в результате пользования его личными аксессуарами.

Чтобы не заразиться педикулезом, необходимо регулярно мыться, расчесываться, своевременно стричь волосы, менять нательное и постельное белье. Если же вши появились, необходимо использовать специальное средство для борьбы с этими паразитами.

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