Вшей стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти отметили серьезное сокращение случаев педикулеза. По сравнению с прошлым годом снижение заболеваемости составляет 27,4%. В 2019 году в первые 8 месяцев вши были обнаружены у 354 человек, в этом году – у 253 людей.

От вшей в основном страдают дети, посещающие садик и школу. Обычно паразиты появляются в результате плохого соблюдения гигиены. Однако проблема педикулеза может возникнуть и у благополучных детей. Заражение происходит при контакте с больным человеком или в результате пользования его личными аксессуарами.

Чтобы не заразиться педикулезом, необходимо регулярно мыться, расчесываться, своевременно стричь волосы, менять нательное и постельное белье. Если же вши появились, необходимо использовать специальное средство для борьбы с этими паразитами.