Выбираем обувь для пешего похода

Пешие походы считаются снова актуальными в нашей большой стране – в условиях Средней Полосы можно найти зеленые леса, чистые озера и даже относительно высокие горы. Но чтобы поход прошел с максимальным комфортом и как можно безопасно, то туристу нужно определиться с подбором правильной обуви.

Некоторые туристы-альпинисты при подъеме на высокие свечи-скалы, используют обыкновенные галоши, которые не скользят. Но порой лучше выбирать профильную обувь с мягкой и нескользящей подошвой, которая окажется полезной не только для подъемов на скалы, но и для туристических каменистых тропинок.

Самыми удобными можно посчитать берцы, которые полностью закрывают стопу – если турист вдруг наступит неправильно, то стопа все равно окажется ровной – это позволит избежать опасного вывиха. При этом берцы могут быть изготовлены из самого различного материала – кирзы, натуральной или искусственной кожи. Берцы из кирзы выигрывают дешевизной, тогда как офицерские версии шьются из искусственной кожи, ценной прочностью, нулевой гигроскопичностью, пониженной теплопроводностью и умеренной ценой. Самыми дорогими считаются берцы из натуральной кожи, которые можно носить десятки лет, если не забывать их смазывать гусиным или другим специальным жиром.

Что делать рядовому туристу, который хочет развеяться недалеко от города на каменистых или песчаных тропинках? Здесь идеальным решением окажется треккинговая обувь.

Треккинговые ботинки имеют дышащий верх и обязательно – плотный, мягкий и нескользящий низ из синтетического материала. Проверить низ треккинговых ботинок достаточно легко – нужно одеть и далее пройти в них горную речку. Если обувь не будет скользить по мокрым камням, то ее можно смело покупать. В противном случае, если купить «левые» ботинки, можно подскользнуться в речке и нанести травмы.

Как быть, если треккинговая обувь стоит избыточно высоко? В этом случае лучше выбирать строительные ботинки, имеющие низкий верх, но часто обладающие качественным низом. Часто они имеют фирменный желтый цвет, стоят не так дорого (до $20) и считаются неплохим решением для начинающего туриста.

Но порой стоимость строительных ботинок может сказаться высокой для туриста. В этом случае можно выбрать классические кеды, которые отлично подойдут для горных или степных тропинок. Стоят они недорого, служат не один сезон и в них запросто можно форсировать любые речки, твердо зная – подошва идеально будет соприкасаться с мелкими камнями ручья, и турист далее сможет после речки вперед, твердо зная одно – носки и кеды быстро высохнут на ровной сухой поверхности тропинок!