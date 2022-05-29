Гольфы: история происхождения, описание и виды

На своем сайте мы предлагаем разнообразный ассортимент, вашему вниманию представляются гольфы. Есть предположение, что современные изделия произошли от чулок. Впервые о них упоминают манускрипты Древней Греции, затем этот вид одежды исчезает, а традиция его ношения восстанавливается во время Средневековья. Свой привычный вид гольфы приобрели в 60-70 годы прошлого столетия. Их начали носить американские спортсмены, и обязательным атрибутом было наличие трех полосок в области голенища.

Из области спорта эта часть гардероба перешла в обычную жизнь, их начали носить повсеместно. Первый производитель в США компания Tube Socks делала их с рисунком в стиле флага своей страны. В этом варианте гольфы были без оформления пятки, а в области носка прокладывали обычный шов. Такие изделия отличались особой прочностью и не имели определенного размера. Но постепенно рынок начали заполонять их дешевые аналоги, так как первооткрыватель по какой-то причину не оформил патент своего изобретения и разорился, не выдержав конкуренции.

Более полвека прошло с тех самых пор, но гольфы до сих пор считаются модной частью гардероба и присутствуют на показах от знаменитых кутюрье. Современные изделия чулочно-носочной промышленности представляют множество вариантов с разнообразными цветовыми оттенками, фактурой, декоративными украшениями, длиной. Их носят мужчины, женщины и дети, каждый человек может выбрать вещь по своему вкусу и желанию. Производители делают и специальную продукцию для спортивных состязаний, дальних турпоходов. Есть также гольфы, имеющие медицинское назначение, они создают компрессию, используются при варикозе и после операций.

Самый большой выбор рассчитан на женщин, для них есть гольфы на теплый и холодный сезон. Они могут быть плотными и шерстяными, нарядными и ажурными, некоторые изготавливаются из тончайшей и невесомой нейлоновой нити. Иногда, как и в чулках, у этого элемента гардероба подкладывается ленточка из силикона. Она помогает удерживать гольфы в изначальном положении и не дают им сползать вниз. Декоративные изделия подразумевают разнообразные плетения, узорчатые рисунки, добавление стразов, кружева, вышивки, ленточек и аппликаций.

Мужские гольфы по внешнему виду напоминают носки и отличаются от них только своей длиной. Они используются представителями сильного пола для активных занятий спортом, где важно поддерживать икроножные мышцы. Детям подбирается товар в соответствии с одеждой, погодными условиями и другими нюансами.

Материал для производства гольфов подбирается в зависимости от цели их ношения и сезона. Теплые вещи создаются из нитей хлопка, махры, ангоры. Чтобы они носились долго и протирались добавляется в области пятки и носка эластические синтетические нити. Тонкие делаются с использованием лайкры, микрофибры, полиамида и прочих волокон. Все они имеют разные свойства, некоторые способны дышать, не давая задерживаться поту и влаге, другие – хорошо поддерживают голеностоп и голень.