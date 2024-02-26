Лазерная резка металла: история, применение и технологические достижения

ента новостей

20:18
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
19:50
В Петербурге задержали вандала, осквернившего памятник "Медному всаднику"
18:34
Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3
18:12
Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги
18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
16:24
Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
16:09
В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады
15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
14:30
Выставка испанского фотографа Гарсиа де Марины «Нюансы»
13:34
Жителя Ленобласти обвинили в педофилии
13:15
Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО
13:10
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 26 по 29 февраля
13:07
Премьер-министр и правительство Палестинской автономии ушли в отставку
09:50
В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ
09:44
В Ленобласти алкогольные посиделки пациентов спецбольницы закончились поножовщиной
09:35
О выборах продолжают рассказывать на дому
09:31
В Невском районе поймали уличного грабителя
09:08
Кто получает налоговый вычет?
08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
00:34
СКА на минорной ноте закончил регулярный чемпионат КХЛ, сенсационно проиграв команде, которую всегда обыгрывал – «Куньлунь Ред Стар»
13:37
В Петербурге задержали 58-летнюю курьера телефонных аферистов
00:27
Крушение надежд: петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено во втором матче серии плей-офф ВХЛ со счётом 1:7
12:48
В Новом Девяткино мужчина избил соседа топором
12:41
В Петербурге на Малой Митрофаньевской изъяли крупную партию наркотиков
10:16
Что с автопроизводителями Северной столицы?
10:13
Средняя зарплата выросла
00:47
Хет-трик Григория Кузьмина не помог «СКА-Неве» во втором матче серии с «Южным Уралом» – 3:5
00:32
С поражения в овертайме начало серию плей-офф ВХЛ с альметьевским «Нефтяником» петербургское хоккейное «Динамо»
00:16
СКА разгромил минское «Динамо» и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, однако встреча с ЦСКА в первом же раунде плей-офф возможна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Лазерная резка металла: история, применение и технологические достижения

Лазерная резка металла: история, применение и технологические достижения

0
23
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Лазерная резка металла – это инновационный процесс, который превратил производство металлических изделий, устройств и компонентов.

Лазерная резка металла – это инновационный процесс, который превратил производство металлических изделий, устройств и компонентов. Открытая в 1965 году технология стала одним из ключевых методов обработки металла благодаря своей высокой точности, скорости и эффективности.

История

История лазерной резки металла берет свое начало в 1967 году, когда инженеры из Западной Германии создали первую промышленную систему для резки металла с использованием лазерного излучения. С тех пор технология постепенно совершенствовалась, приводя к появлению более мощных лазеров, оптимизированных систем управления и новых методов фокусировки луча.

Применение

Лазерная резка металла находит широкое применение в различных отраслях промышленности, включая автомобильное производство, аэрокосмическую промышленность, судостроение, электронику и даже медицинское оборудование. Она используется для изготовления кузовных деталей автомобилей, компонентов самолетов, корпусов судов, металлических коробок, мебели, декоративных элементов и многого другого.

Достоинства

Одним из ключевых преимуществ лазерной резки металла является ее высокая точность. Лазерный луч способен работать с очень маленькими деталями и создавать сложные контуры с высокой степенью детализации. Это позволяет производителям создавать изделия с минимальным количеством отходов и максимальной точностью.

Кроме того, лазерная резка обладает высокой скоростью и производительностью. Она способна обрабатывать металлические листы с большой скоростью, что делает этот метод эффективным и экономически целесообразным для серийного производства.

Еще одним важным достоинством лазерной резки металла является ее универсальность. Лазеры могут резать широкий спектр материалов, включая сталь, алюминий, нержавеющую сталь, титан и другие сплавы, что делает этот метод подходящим для различных применений.

Интересные случаи

Лазерная резка металла породила множество удивительных технологических достижений и впечатляющих проектов. Один из таких случаев - использование лазерной резки для создания крупномасштабных арт-инсталляций и скульптур. Художники и дизайнеры во всем мире используют эту технологию для воплощения своих творческих идей в металлической форме.

Также интересным случаем является использование лазерной резки для создания сложных геометрических форм, которые трудно или невозможно достичь с помощью традиционных методов обработки металла. Это открывает новые возможности для дизайна и инженерии в различных отраслях, включая архитектуру и изготовление инновационных изделий.

Лазерная резка металла продолжает развиваться и совершенствоваться, открывая новые горизонты в производстве металлических изделий и вдохновляя инновации в различных областях промышленности и искусства. Ее преимущества в точности, скорости и универсальности делают этот метод неотъемлемой частью современного производства металлических изделий.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-06-2015, 23:52
Почему стоит использовать лазерную резку металла
14-01-2014, 13:56
Это интересно знать: плазменная резка металла
19-04-2019, 17:39
Прокатное оборудование для резки металлов
15-08-2015, 12:03
Резка металла
17-02-2022, 09:11
Гибка металлов: способы и применение
17-01-2022, 14:11
Как максимально быстро и точно резать металл?

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
0
65
Сегодня, 17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
0
87
Сегодня, 08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
0
241
23-02-2024, 13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
Наверх