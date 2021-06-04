Производство пакетов дой-пак набирает обороты

Каждый производитель должен не только заботиться о качестве выпускаемой продукции, но и том, как её красиво преподнести. Важным параметром является выбор упаковки. Век металлических и стеклянных банок постепенно уходит в прошлое. На рынке упаковочных изделий появилось новое прогрессивное решение - дой-пак.

Что такое дой-пак?

Данный фасовочный материал представляет собой вакуумный пакет. Его конструкция имеет донышко, которое при наполнении раскладывается, что позволяет ставить пакет в вертикальное положение.

Виды вакуумной упаковки

Дой-паки бывают:

бумажными;

прозрачными;

цветными;

металлизированными;

с окном;

с эксклюзивным дизайном;

с логотипом или без него.

Для каких продуктов предназначены?

Дой-паки подходят для фасовки сыпучей, жидкой и пастообразной продукции. Также производители выпускают изделия, специально предназначенные для фруктов и овощей.

Дополнительные опции

Производитель каких-либо продуктов имеет возможность купить, как готовые фасовочные изделия, так и заказать пакеты дой пак по индивидуальному образцу. Их можно оснастить замком зип-лок, который представляет собой защёлкивщий механизм, исключающий самопроизвольное открытие. Заказчик выбирает размер, швы, число закрывающих лент. По его желанию исполнитель добавит еврослот или дозатор, нанесёт насечку для удобного открытия.

Преимущества вакуумной упаковки

Всё больше производителей продовольственных товаров и бытовой химии заменяют фасовочные материалы старого образца на прогрессивную упаковку дой-пак. В сравнении с плёнкой, стеклянной и жестяной тарой она выигрывает по многим параметрам.

Новый вариант имеет следующие преимущества:

низкую себестоимость;

удобство во время транспортировки и хранения;

компактность;

он не теряет формы при сжатии;

дой-пак невозможно разбить;

он устойчив в вертикальном положении;

некоторую группу продуктов разрешено разогревать в микроволной печи.

Ещё данный упаковочный материал ценят за то, что имеется возможность сделать его более красочным. На пакет дой-пак можно наносить рисунки или рекламу с обеих сторон сверху до низу.

Прочная вакуумная упаковка позволяет сохранить насыщенный аромат продукта, защитить его от влаги и перепада температур. Технологический процесс фасовки товаров в дой-паки значительно упрощён, ведь он не требует нанесения этикеток и укупорки.