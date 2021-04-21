Сухой или масляный трансформатор: что лучше и эффективнее

Учитывая широкую область применения, оба типа трансформаторов достаточно популярны и востребованы в современных реалиях. Однако, несмотря на «почтенный» возраст, масляные трансформаторные установки все чаще заменяются сухими силовыми. Причинами данных перемен стали отличия в конструктивных и эксплуатационных характеристиках данных типов электрооборудования.

Оба типа устройств используются для преобразования электрического тока. Но различаются по:

способам охлаждения;

системой изоляции;

техническим данным;

конструкцией;

сферой использования;

назначением;

ремонтопригодностью;

типам и возможности утилизации.

Особенности масляных силовых трансформаторов

Маслонаполненные трансформаторы обрели огромную популярность несколько десятилетий назад. И до сих пор считается, что данный тип оборудования более долговечен и способен выдерживать большие перегрузки. Поэтому важно выделить главные отличительные особенности:

Возможность эксплуатации при температурных режимах от -60°С до +40°С. Хорошая защита от погодных явлений и негативного воздействия окружающей среды. Небольшие компактные размеры. Высокий уровень перегрузочной способности. Высокий уровень пожарной опасности из-за использования масла. Сложность в процессе использования (необходимость регулярного тех. осмотра, замены масла и пр.). Необходимость подготовки специализированной оборудованной площадки для эксплуатации трансформатора. Значительные затраты на кабельные линии. Низкая цена.

Характеристика сухих силовых трансформаторов

В настоящее время все больше предприятий предпочитают приобретать сухие трансформаторы из-за большого количества преимуществ по сравнению с масляными силовыми установками:

Экологическая и пожарная безопасность (категория «Д») благодаря отсутствию выбросов вредных веществ в воздух и взрывоопасных веществ в составе. Возможность установки как внутри помещения, так и на открытом воздухе (при наличии защитного кожуха). Небольшие затраты на устройство, т.к. применяются короткие кабельные линии, а также необязательным является специальная подготовка площадки. Простота монтажа и дальнейшего обслуживания (периодический визуальный осмотр, очистка оборудования от пыли и прочих загрязнений, обследование соединений). Высокий показатель перегрузочной способности в течение непродолжительного периода времени. Низкие потери на короткое замыкание. Высокая цена по сравнению с масляными трансформаторами.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать место и условия эксплуатации оборудования, требования к безопасности и устойчивости к нагрузкам, а также возможность регулярного обслуживания.