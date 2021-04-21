Сухой или масляный трансформатор: что лучше и эффективнее

Учитывая широкую область применения, оба типа трансформаторов достаточно популярны и востребованы в современных реалиях. Однако, несмотря на «почтенный» возраст, масляные трансформаторные установки все чаще заменяются сухими силовыми. Причинами данных перемен стали отличия в конструктивных и эксплуатационных характеристиках данных типов электрооборудования.
Оба типа устройств используются для преобразования электрического тока. Но различаются по:
- способам охлаждения;
- системой изоляции;
- техническим данным;
- конструкцией;
- сферой использования;
- назначением;
- ремонтопригодностью;
- типам и возможности утилизации.
Особенности масляных силовых трансформаторов
Маслонаполненные трансформаторы обрели огромную популярность несколько десятилетий назад. И до сих пор считается, что данный тип оборудования более долговечен и способен выдерживать большие перегрузки. Поэтому важно выделить главные отличительные особенности:
- Возможность эксплуатации при температурных режимах от -60°С до +40°С.
- Хорошая защита от погодных явлений и негативного воздействия окружающей среды.
- Небольшие компактные размеры.
- Высокий уровень перегрузочной способности.
- Высокий уровень пожарной опасности из-за использования масла.
- Сложность в процессе использования (необходимость регулярного тех. осмотра, замены масла и пр.).
- Необходимость подготовки специализированной оборудованной площадки для эксплуатации трансформатора.
- Значительные затраты на кабельные линии.
- Низкая цена.
Характеристика сухих силовых трансформаторов
В настоящее время все больше предприятий предпочитают приобретать сухие трансформаторы из-за большого количества преимуществ по сравнению с масляными силовыми установками:
- Экологическая и пожарная безопасность (категория «Д») благодаря отсутствию выбросов вредных веществ в воздух и взрывоопасных веществ в составе.
- Возможность установки как внутри помещения, так и на открытом воздухе (при наличии защитного кожуха).
- Небольшие затраты на устройство, т.к. применяются короткие кабельные линии, а также необязательным является специальная подготовка площадки.
- Простота монтажа и дальнейшего обслуживания (периодический визуальный осмотр, очистка оборудования от пыли и прочих загрязнений, обследование соединений).
- Высокий показатель перегрузочной способности в течение непродолжительного периода времени.
- Низкие потери на короткое замыкание.
- Высокая цена по сравнению с масляными трансформаторами.
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать место и условия эксплуатации оборудования, требования к безопасности и устойчивости к нагрузкам, а также возможность регулярного обслуживания.