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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Сухой или масляный трансформатор: что лучше и эффективнее

Сухой или масляный трансформатор: что лучше и эффективнее

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
sz.metzby.ru
Учитывая широкую область применения, оба типа трансформаторов достаточно популярны и востребованы в современных реалиях.

Учитывая широкую область применения, оба типа трансформаторов достаточно популярны и востребованы в современных реалиях. Однако, несмотря на «почтенный» возраст, масляные трансформаторные установки все чаще заменяются сухими силовыми. Причинами данных перемен стали отличия в конструктивных и эксплуатационных характеристиках данных типов электрооборудования.

Оба типа устройств используются для преобразования электрического тока. Но различаются по:

  • способам охлаждения;
  • системой изоляции;
  • техническим данным;
  • конструкцией;
  • сферой использования;
  • назначением;
  • ремонтопригодностью;
  • типам и возможности утилизации.

Особенности масляных силовых трансформаторов

Маслонаполненные трансформаторы обрели огромную популярность несколько десятилетий назад. И до сих пор считается, что данный тип оборудования более долговечен и способен выдерживать большие перегрузки. Поэтому важно выделить главные отличительные особенности:

  1. Возможность эксплуатации при температурных режимах от -60°С до +40°С.
  2. Хорошая защита от погодных явлений и негативного воздействия окружающей среды.
  3. Небольшие компактные размеры.
  4. Высокий уровень перегрузочной способности.
  5. Высокий уровень пожарной опасности из-за использования масла.
  6. Сложность в процессе использования (необходимость регулярного тех. осмотра, замены масла и пр.).
  7. Необходимость подготовки специализированной оборудованной площадки для эксплуатации трансформатора.
  8. Значительные затраты на кабельные линии.
  9. Низкая цена.

Характеристика сухих силовых трансформаторов

В настоящее время все больше предприятий предпочитают приобретать сухие трансформаторы из-за большого количества преимуществ по сравнению с масляными силовыми установками:

  1. Экологическая и пожарная безопасность (категория «Д») благодаря отсутствию выбросов вредных веществ в воздух и взрывоопасных веществ в составе.
  2. Возможность установки как внутри помещения, так и на открытом воздухе (при наличии защитного кожуха).
  3. Небольшие затраты на устройство, т.к. применяются короткие кабельные линии, а также необязательным является специальная подготовка площадки.
  4. Простота монтажа и дальнейшего обслуживания (периодический визуальный осмотр, очистка оборудования от пыли и прочих загрязнений, обследование соединений).
  5. Высокий показатель перегрузочной способности в течение непродолжительного периода времени.
  6. Низкие потери на короткое замыкание.
  7. Высокая цена по сравнению с масляными трансформаторами.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать место и условия эксплуатации оборудования, требования к безопасности и устойчивости к нагрузкам, а также возможность регулярного обслуживания.

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