Комплектная трансформаторная подстанция (КТП): виды, назначение, внутреннее устройство

В отличие от обычной трансформаторной подстанции, которая собирается из разнокалиберных энергетических устройств, КТП полностью комплектуется заводом-производителем средствами распределения электроэнергии, шинами одинаковой конструкции, блочными схемами, системами автоматики. Полная комплектация облегчает монтаж, эксплуатацию, ремонт, перенос подстанции.

Применение КТП

Комплектная трансформаторная подстанция предназначена для снижения высоковольтного напряжения (6 – 10 кВ), поступающего от электростанций к конечным потребителям. На выходе из силового трансформатора трехфазный ток (0,4 кВ, 50 Гц) получают:

жилые кварталы или небольшие населенные пункты (коттеджные поселки, деревни);

энергосистемы производственных цехов заводов и фабрик;

крупные стройплощадки;

торговые комплексы;

агропромышленные предприятия;

транспортные узлы (аэровокзалы, железнодорожные станции, морские и речные порты, грузовые и складские терминалы).

Виды КТП, расшифровка дополнительных индексов

Составными частями полностью укомплектованного энергоблока становятся силовой трансформатор, устройства распределения высоковольтного (РУВН) и низковольтного (РУНН) напряжения, предохранители, автоматические защитные выключатели, силовые рубильники, корпус, системы обогрева, счетчики учета электроэнергии. Энергоблоки различаются по ряду параметров, к которым относятся:

Мощность, тип, количество трансформаторов. По мощности преобразователи тока варьируются от 25 до 2500 кВА. Двухтрансформаторные конструкции обозначаются индексом «2» перед основной аббревиатурой. Используются ТМ или ТМГ (отличаются герметичностью масляного бака, возможностью замены жидкого теплоизолятора, аварийного сброса масла). Вид установки. Для наружной установки (обозначается индексом «Н») применяются металлические корпуса на бетонном основании или отдельно стоящие постройки из бетона, кирпича. Корпус КТПН может изготавливаться из утепленных сэндвич-панелей. Внутренние модульные блоки БКТП устанавливаются внутри производственных цехов, агрокомплексов. Типу ввода высокого, низкого напряжения. Подается по воздушным или кабельным электролиниям. Электросхеме ВН. Применяются тупиковые или проходные (промежуточные) схемы.

Продукция компании «ЭнергоСфера», преимущества заказа КТП у производителя

Основной специализацией белгородского завода «ЭнергоСфера» стало изготовление КТПН киоскового типа и блочных энергоблоков для внутреннего энергоснабжения промышленности. В корпуса собственного изготовления устанавливается электрооборудование российских производителей, импортная автоматика, защиты, измерительные приборы. Отзывы постоянных покупателей выделяют такие преимущества сотрудничества с заводом-производителем:

широкий каталожный ассортимент готовой продукции;

лучшие отраслевые цены;

возможность индивидуального проектирования, изготовления энергоблоков нестандартной конструкции;

оптовые скидки;

доставка заказа собственным транспортом или транспортными компаниями;

спектр дополнительных услуг (монтажные работы или шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания установленного оборудования).

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