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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Петербуржцы выбирают природную питьевую воду, а не фильтры

Петербуржцы выбирают природную питьевую воду, а не фильтры

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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Какие бывают домашние фильтры. Почему водопроводная вода даже после тщательной очистки проигрывает воде из артезианской скважины.

Уточним, что выбирают не от хорошей жизни, а потому что водопроводную воду пить невозможно. Помня о том, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», петербуржцы либо устанавливают индивидуальные фильтры, либо используют бутилированную воду для питья и приготовления пищи. Людей, выбирающих питьевую воду в бутылках, с каждым годом становится все больше: привлекает высокое качество продукта, удобство использования, а также бесплатная доставка питьевой воды в СПб и Ленинградской области.

О домашних фильтрах

Они бывают разные и воду тоже очищают по-разному. Дорогая стационарная установка с обратным осмосом (продавливанием воды через полупроницаемую мембрану) эффективно улавливает все виды загрязнений и гарантирует «стерильность» продукта. Говорить о пользе и вкусе такой воды не приходится, да и фильтры в системе нужно регулярно менять. А главное, какой бы «навороченной» не была фильтрующая установка – ее владелец будет пить водопроводную, пусть и тщательно очищенную воду.

О питьевой воде в бутылках

По статистике, ежегодно россияне тратят на бутилированную воду 165 миллиардов рублей. Немало петербуржцев практикуют особый вид фитнеса: перенос 5 – 8 литровых бутылей из магазина домой. Однако люди, ценящие удобство и дорожащие временем, предпочитают доставку питьевой воды в СПб в 19 литровых бутылях.

Какая бутилированная вода полезнее

Та, что добывается из природных источников. Обнаружить ее среди многочисленных «водяных» брендов помогает информация на этикетке. Слова: натуральная, полезная, природная, кристальная и т.д. – не более чем маркетинговая уловка. Действительно важная информация написана маленькими буквами, которые и прочитать-то можно с трудом. «Вода из централизованных источников водоснабжения» - та же самая водопроводная, которую производитель не только глубоко очистил и обезвредил, но и насытил микроэлементами, ионами серебра, йода и другими полезными для здоровья компонентами. Можно сказать, воду сначала «разобрали» на составные части, а затем заново «собрали». Такой «водяной конструктор» не плох, но общего с водой из природного источника у него только химическая формула.

Природная вода в СПб: где добывают, как очищают, кто доставляет

Большой водоносный пласт (гдовский горизонт) залегает под Карельским перешейком (между Финским заливом и Ладожским озером). Его считают одним из древнейших в Северо-Западном регионе и называют стратегическим запасом Ленинградской области. Первозданной чистотой вода обязана широкому водоупорному слою, состоящему из глины. Для добычи пробурены скважины, одна из которых - № 214, расположена в пос. Стеклянном. Вода под брендовым названием «Пей!» добывается с глубины 185 м, пропускается через насыпные фильтры (никакого обратного осмоса!) и тут же разливается в тару – бутыли из пищевого пластика разного объема.

Благодаря щадящей методике очистки и обеззараживания ультрафиолетом, вода из артезианской скважины сохраняет природную структуру и состав, в котором есть все необходимые для человека микроэлементы, в том числе кальций, калий, магний, натрий. А питьевая вода «Йодис», добываемая из того же источника, к тому же содержит йод. Воду можно пить без кипячения и использовать для приготовления пищи, их доставкой жителям СПб и Ленинградской области занимается компания «Пей!».

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