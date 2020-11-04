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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Товарная номенклатура ВЭД: что это такое?

Товарная номенклатура ВЭД: что это такое?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: как определить код ТН ВЭД, что означают цифры, для чего они нужны

Товарная номенклатура ВЭД

Развитие международных экономических отношений и торговли между странами, регулярная доставка продукции через государственные границы стран привело к необходимости создания и утверждения единой классификационной базы – товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Сегодня актуальна разработанная Всемирной Торговой Организацией в 1988 г. классификационная характеристика в редакции 2017 г. Единый классификатор дает возможность безошибочно выбрать код ТН ВЭД, который необходим при декларировании инспекторам таможенной границы и участникам сделки (декларантам).

Что такое код ТН ВЭД

Во всех странах мира при учете экспорта и импорта товаров используется Товарная номенклатура ВЭД. Это упорядоченный механизм регистрации и идентификации наименований товарных позиций, где все продукты отнесены к конкретному классификационному уровню и сведены в единую номенклатуру. Присвоенный каждому наименованию товара десятизначный номер используется в дальнейшем при декларировании и взимании таможенных сборов.

Структура кода ТН ВЭД. Что означают цифры в коде?

Отнесение каждой позиции товара к указанной группе по номенклатуре, присвоение кода в соответствии с разделом называется классификацией. При пересечении грузом границы декларант вносит в таможенную декларацию этот код.

Важно! Размер установленных платежей и наличие других мер тарифного и нетарифного регулирования зависит от задекларированного кода товарной позиции.

Классификатор ТН ВЭД используется для обеспечения:

  • однозначной идентификации экспортируемых и импортируемых товаров;

  • правильного взимания таможенных пошлин (ставки экспортной и импортной пошлин зависят от товара, точнее – от того, к какому коду ТН ВЭД он относится);

  • автоматизации обработки таможенных документов.

Пересекающие границу РФ товары также требуют присвоения им соответствующего кода. Он прописывается в транспортной накладной (CMR), сопровождающей груз.

Что нужно знать для правильного определения кода ТН ВЭД

Участникам внешнеэкономической деятельности важно безошибочно определить код своего товара. Допущенные неточности в присвоении номера могут стать проблемой в будущем, для решения которой потребуется много времени и средств.

Все коды включают десять цифровых знаков, объединены в 21 раздел и 97 групп.

В РФ актуальна товарная номенклатура ВЭД Таможенного Союза, в составе которого помимо России, Казахстан и Беларусь. При определении ставок таможенных пошлин учитывается отнесение товара к определенной группе и безошибочное присвоение ему кода.

Товарная номенклатура подразумевает несколько уровней детализации:

  • раздел (отрасль тяжелого машиностроения, сельского хозяйства);

  • группа;

  • товарные позиции;

  • более низкие уровни детализации.

Воспользовавшись унифицированным справочником кодов, можно подобрать его самостоятельно. На сайте Центра Сертификации Сертики.ру здесь представлен онлайн классификатор: здесь можно его скачать и подробно ознакомиться. Также код ТН ВЭД можно запросить у отправителя товара.

Если возникают затруднения с самостоятельным определением кода своего товара – лучше обратиться к специалистам, которые проведут экспертизу и выдадут вам заключение установленного образца.

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