Перевозка грузов: правила приема груза, оплата простоя, отказ от перевозки

Перевозка любого груза автотранспортом регулируется сводом правил. Все нормы погрузки разгрузки, правила оформления документов водителем-экспедитором, нормативы времени в спорных вопросах оговариваются при оформлении договора грузоперевозчика и заказчика. Подробнее на сайте https://bystraya-logistika.ru/.

Обязанности водителя-экспедитора

Любая сделка по перевозу грузов начинается с оформления документации. Помимо договора, экспедитор должен иметь при себе следующие документы:

1. Путевой лист, подтвержденный подписями и печатями ответственного лица, выданный представителем фирмы перевозчика.

2. Договор на перевозку груза.

3. Товаротранспортная накладная с указанием всех габаритов груза и места назначения;

4. Документы водителя (права и техпаспорт на автомобиль).

5. Сертификаты на грузы (если груз подлежит сертификации).

Водитель-экспедитор должен знать правила перевозки грузов и лично присутствовать при погрузке груза. Он имеет отказаться от перевозки если:

1. Перечень грузов в товаротранспортной накладной расходится по факту с грузом на складе.

2. Упаковка повреждена или не соответствует заявленной в документе на погрузку.

3. Количество грузовых мест не совпадает с договорным документом.

4. Общий вес груза превышает нормы.

5. Название пункта назначения в договоре и путевом листе не совпадает.

Водитель-экспедитор имеет право отказаться от погрузки, если ему не выдали документы на право проезда по территории заказчика, а время ожидания превысило нормативы. В результате задержка засчитывается как простой, который оплачивается заказчиком грузоперевозки.

В то же время водитель не должен опаздывать более чем на час на место погрузки груза. В этом случае уже его фирма должна оплатить простой заказчику, который также имеет право расторгнуть договор на перевозку.

Обязанности заказчика грузоперевозки

Что входит в обязанности арендатора, который заказывает перевозку груза:

1. Заказчик должен вовремя выдать представителю фирмы перевозчика все документы на груз, правильно составленные и заверенные печатями и подписями, чтобы избежать штрафов.

2. Груз должен быть приготовлен к отправке в количестве, оговоренном в товаротранспортной накладной.

3. Право на проезд по своей территории должно быть сопровождено соответствующим документом (допуск).

4. Погрузка должна проходить только в присутствии экспедитора.

5. Если заказчик на перевозку груза хочет сэкономить и арендует только автомобиль без водителя или экспедитора, то всю ответственность за груз он берет на себя.

6. Заказчик, в свою очередь, имеет право отказаться от услуг перевозчика, если не соблюдены условия, прописанные в договоре.

Отказ от перевозки, оплата простоя, штрафы

Министерство транспорта приняло новые законопроекты об увеличении штрафных санкций за неправильное оформление сопроводительной документации на груз. Отсутствие документов или небрежное хранение повлекшее утерю для водителей грозит штрафом в 1500 р. Фирма-перевозчик нарушившая правила составления документов, а также не обеспечившая наличия всего обязательного пакета выплатит, куда больший штраф, до 250 тысяч рублей.

Что касается отказа от перевозки одной из сторон, то помимо уже перечисленных можно отметить еще несколько причин:

1. Возникновение так называемых форс-мажорных обстоятельств: сильный снегопад, мешающий безопасному передвижению, сход селей, ураган и другие природные катаклизмы;

2. Масштабные ремонтные мероприятия на дорогах, делающие невозможным проезд по заданному маршруту, а прокладка нового пути до назначенной цели невозможна.

3. В этом случае оплата простоя и другие возмещения убытков проходят по договоренности сторон.

Чтобы было как можно меньше спорных моментов в деле перевозки грузов, обеим договаривающимся сторонам стоит помнить, что желание сэкономить на безопасности перевозок или на сокращении работников чревато увеличению выплат штрафов и неустоек.

Если поездка дальняя, то не стоит совмещать должности водителя и экспедитора. Лучше иметь квалифицированного экспедитора, который уладит все спорные вопросы в пути, сможет правильно оформить все документы, что сделает поездку практически без нареканий. Водитель же будет занят своим делом, обеспечивая безопасность движения, правильное расположение груза, создание менее затратного маршрута движения.