Порт «Бронка»: возможности самого современного перегрузочного комплекса в Северо-Западном регионе

Payeer

ента новостей

15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
15:01
Сборная Ленобласти по футболу среди девушек стала лучшей в СЗФО
14:59
В Петербурге планируют увеличить количество льготных маршрутов
14:35
«100-летие филармонии» - digital-проект
14:29
В Петербурге связисты Росгвардии продемонстрируют профессиональное мастерство на конкурсе «Уверенный прием-2021»
12:06
В Петербурге мужчина избил подростка на детской площадке
11:53
В Ленобласти на маленького мальчика напала собака
11:35
В Петербурге водителя-наркомана задерживали со стрельбой
11:26
Зал виртуальных экскурсий с эффектом живого присутствия
09:53
Когда лучше завтракать
09:14
Что с разводами?
01:12
«Зенит» разнёс «Тамбов», а «Спартак» завоевал серебряные медали
15:52
В Петербурге стартуют окружные игры Всероссийской юнармейской лиги КВН
14:36
В Петербурге будут судить группу автоугонщиков
14:30
Строительный лоббист метит на место в Госдуму по 213-ому округу: местные жители негодуют
09:15
Макаров идет в Госдуму
08:48
Вакцинация набрала ход
20:03
Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории
19:59
В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7
19:57
Масштабное учение по управлению войсками стартовало в ЗВО
19:56
Концерт совместно с Русским музеем в Большом зале филармонии
12:23
В Ленобласти по подозрению в убийстве женщины-врача задержан её бывший муж
12:03
В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»
12:01
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
09:15
Расстройства из-за пандемии
08:57
Ипотека в апреле
20:05
К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище венок возложил Михаил Романов
13:53
В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана
13:47
Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»
13:24
В Петербурге пройдет обучающий клуб французского языка
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Международные перевозки » Порт «Бронка»: возможности самого современного перегрузочного комплекса в Северо-Западном регионе

Порт «Бронка»: возможности самого современного перегрузочного комплекса в Северо-Западном регионе

0
45
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Порт «Бронка» – крупный перегрузочный комплекс на Северо-Западе, ежегодно принимающий сотни судов с разным грузом.

Порт «Бронка» – крупный перегрузочный комплекс на Северо-Западе, ежегодно принимающий сотни судов с разным грузом. Здесь трудится более тысячи человек и работает новейшее оборудование, включая уникальные портовые краны с впечатляющей грузоподъемностью.

Перегрузочный комплекс «Бронка» – это один из активов холдинга «Бронка Групп», инвестирующего в разные сегменты экономики. Руководит управляющей компанией Никита Муров.

Кратко о холдинге «Бронка Групп»

Холдинг развивает успешные проекты в разных направлениях: управление недвижимостью, модная индустрия, текстильная промышленность, нефтегазодобывающее оборудование, ресторанный сектор, оказание услуг и др.

В состав «Бронка Групп» входят несколько активов, включая ПНК им. С.М.Кирова, завод «Измерон», порт «Бронка», «Единый центр документов» и др. В Северной столице работают несколько ресторанов, принадлежащих холдингу, а также люксовых бутиков европейских брендов.

Порт «Бронка» готов к решению нестандартных задач

«Перегрузочный комплекс способен решать нестандартные задачи, - говорит генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Муров Никита. - Нам доверяют работу с разными видами грузов, включая самые тяжелые и дорогие, например, здесь производилась сложная логистическая операция по перегрузке сверхпроводящего магнита MPD, одного из основных компонентов коллайдера NICA».

Еще несколько фактов о ММПК «Бронка»:

  • территория 120 гектаров;

  • таможенный пост и пограничный пункт на территории;

  • перевалка грузов всех классов опасности;

  • высокая скорость обработки судов;

  • более 100 единиц техники, выполняющей перевалку грузов;

  • поддержание экологии (например, на территории работает комплекс очистных сооружений с многоуровневой фильтрацией сточных вод).

Перевалка грузов осуществляется на любые виды транспорта – от грузовых автомобилей до морских и речных судов. Комплекс принимает грузы как по воде, так и по суше (благодаря автомобильным полосам и ж/д путям).

ММПК «Бронка» может принимать самые большие суда, располагая глубоководным подходным каналом шириной 180 метров и глубиной 14,4 метров.

Комплекс оснащен современным оборудованием, в том числе двумя мощнейшими портовыми кранами LHM-800, в паре поднимающими груз до 500 тонн. Установки способны обрабатывать крупногабаритные суда, эффективно решают задачу перевалки сверхтяжелых объектов.

Технологичный перегрузочный комплект продолжает развиваться. Планы большие, в частности уже принимаются меры по расширению пропускной способности для отдельных видов грузов, также в планах есть проекты по развитию ж/д направления и возведению транспортно-логистического центра.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-04-2021, 21:11
Выживают сильнейшие: какие меры помогли ресторанам холдинга «Бронка Групп» успешно пережить пандемию
4-12-2020, 20:01
Никита Муров: «На ПНК им. С.М. Кирова запланирована масштабная модернизация производства»
26-05-2017, 17:13
На КАД между «Ольгино-Симоногонт» и ММПК «Бронка» перекроют две полосы движения
18-05-2016, 19:00
На КАД между транспортными развязками с ММПК «Бронка» и Таллиннским шоссе перекроют полосу движения
2-10-2017, 14:24
На КАД перекроют одну полосу движения
24-07-2020, 14:20
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
0
93
Сегодня, 11:35
В Петербурге водителя-наркомана задерживали со стрельбой
0
210
12-05-2021, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
248
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
Наверх