Порт «Бронка»: возможности самого современного перегрузочного комплекса в Северо-Западном регионе

Порт «Бронка» – крупный перегрузочный комплекс на Северо-Западе, ежегодно принимающий сотни судов с разным грузом. Здесь трудится более тысячи человек и работает новейшее оборудование, включая уникальные портовые краны с впечатляющей грузоподъемностью.

Перегрузочный комплекс «Бронка» – это один из активов холдинга «Бронка Групп», инвестирующего в разные сегменты экономики. Руководит управляющей компанией Никита Муров.

Кратко о холдинге «Бронка Групп»

Холдинг развивает успешные проекты в разных направлениях: управление недвижимостью, модная индустрия, текстильная промышленность, нефтегазодобывающее оборудование, ресторанный сектор, оказание услуг и др.

В состав «Бронка Групп» входят несколько активов, включая ПНК им. С.М.Кирова, завод «Измерон», порт «Бронка», «Единый центр документов» и др. В Северной столице работают несколько ресторанов, принадлежащих холдингу, а также люксовых бутиков европейских брендов.

Порт «Бронка» готов к решению нестандартных задач

«Перегрузочный комплекс способен решать нестандартные задачи, - говорит генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Муров Никита. - Нам доверяют работу с разными видами грузов, включая самые тяжелые и дорогие, например, здесь производилась сложная логистическая операция по перегрузке сверхпроводящего магнита MPD, одного из основных компонентов коллайдера NICA».

Еще несколько фактов о ММПК «Бронка»:

территория 120 гектаров;

таможенный пост и пограничный пункт на территории;

перевалка грузов всех классов опасности;

высокая скорость обработки судов;

более 100 единиц техники, выполняющей перевалку грузов;

поддержание экологии (например, на территории работает комплекс очистных сооружений с многоуровневой фильтрацией сточных вод).

Перевалка грузов осуществляется на любые виды транспорта – от грузовых автомобилей до морских и речных судов. Комплекс принимает грузы как по воде, так и по суше (благодаря автомобильным полосам и ж/д путям).

ММПК «Бронка» может принимать самые большие суда, располагая глубоководным подходным каналом шириной 180 метров и глубиной 14,4 метров.

Комплекс оснащен современным оборудованием, в том числе двумя мощнейшими портовыми кранами LHM-800, в паре поднимающими груз до 500 тонн. Установки способны обрабатывать крупногабаритные суда, эффективно решают задачу перевалки сверхтяжелых объектов.

Технологичный перегрузочный комплект продолжает развиваться. Планы большие, в частности уже принимаются меры по расширению пропускной способности для отдельных видов грузов, также в планах есть проекты по развитию ж/д направления и возведению транспортно-логистического центра.