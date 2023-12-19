Компания НексТач

Устройства новейшего поколения на основе технологии мультитач разрабатываются и выпускаются не только за границей, как привыкли думать многие.

– это крупнейший в России производитель интерактивной продукции. Компания находится в ОЭЗ «Технополис Москва». Интерактивное оборудование позволяет взаимодействовать пользователям с другими людьми или устройствами в режиме онлайн. С помощью современной техники от НексТач можно быстро и комфортно решать самые разные задачи.

Продукция компании

В разработку и производство компании входят следующие виды продуктов:

Интерактивные панели, видеостены – большие экраны, которые реагируют не только на касания, но и жесты пользователя.

Сенсорные доски – позволяют писать, рисовать, взаимодействовать с мультимедиа на ПК или проекторе. Внедряются в систему образования взамен устаревшим меловым доскам.

Мультисенсорные столы – работа ведется с различными приложениями, которые позволяют вести обучающий процесс в игровой форме.

Информационные стойки – помогают пользователям быстро и удобно находить необходимые данные в общественных местах.

Проекторы – отображают высококачественные интерактивные изображения на стенах, полу и других поверхностях.

Панели управления для различного оборудования.

Решения для людей с ОВЗ – электронные книги и умные часы для слабовидящих, тренажеры слухового развития и др.

Кроме того, компания разрабатывает собственные IT-проекты и уникальное ПО.

Сферы применения продуктов

Используются подобные устройства в самых разных областях:

Образование;

Бизнес-сфера;

Развлечения;

МФЦ, государственные учреждения, вокзалы, аэропорты.

Интерактивные столы и панели позволяют донести необходимую информацию в наглядной форме. Именно поэтому подобные устройства пользуются популярностью в обучающих заведениях. Такое оборудование сделает любой урок интереснее. Информация, полученная в ходе обучения с применением интерактивных устройств, легче воспринимается и запоминается.

В торговле интерактивные устройства позволяют демонстрировать преимущества реализовываемой продукции. Также с помощью дисплеев можно рассказать покупателям об акциях и скидках магазина. В музеях и парках подобное оборудование позволяет посетителям больше узнавать о месте и предметах, которые их окружают. Мультимедийные инсталляции создают эффект погружения, даря пользователю яркие эмоции.

Кроме того, технологии мультитач используются при разработки компьютерных игр, развлекательных приложений, виртуальной реальности. Подобные гаджеты становятся все популярнее, поэтому компания постоянно совершенствует собственное оборудование и ПО.