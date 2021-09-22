Компания RoboCV: уникальные решения для роботизации складской техники

Компания RoboCV специализируется на разработке и производстве интеллектуальных автопилотов, предназначающихся для складской техники. Опытные специалисты обладают знаниями, навыками и возможностями для того, чтобы автоматизировать любой вид электрического оборудования, использующегося для перемещения грузов на складе.

Роботы-тягачи

Компания RoboCV производит роботы-тягачи для осуществления повторяемых перемещений товаров по складскому помещению. Автоматизированный тягач транспортирует грузы на тележках по заранее проложенному маршруту от одной точки остановки до другой. Робот может получать информацию по Wi-Fi от IT-системы управления складом для изменения точек остановки. Тягачи оснащены возможностью проезжать автоматические ворота, узкие участки и перекрестки.

Роботы-штабелеры

Еще одна разработка компании RoboCV – это автоматизированные штабелеры. Они могут перемещать грузы на паллетах по складам с интенсивным движением людей и техники. Эта возможность обеспечивается наличием технологии адаптивного поведения. В режиме реального времени система управления роботом прокладывает оптимальный маршрут для объезда препятствий. Интеллектуальные алгоритмы дают возможность штабелеру взаимодействовать с движущимися объектами.

Роботы-ричтраки

Инженеры компании RoboCV планируют завершить работу над роботом-ричтраком в 2021 году. Он сможет работать со стеллажными системами и в автоматическом режиме штабелировать паллетные грузы.

Производство автопилотов

Специалисты компании предоставляют услугу автоматизации любого вида электрической техники для склада. Комплект программного обеспечения и оборудования даст возможность превратить тягач или штабелер в умного робота способного взаимодействовать с системой управления складом и другими роботами, объектами, людьми. Срок автоматизации складской техники составляет от 1 месяца.

Благодаря услугам компании RoboCV появляется возможность автоматизации выполнения рутинных задач на заводах, складах, в логистических комплексах. Специалисты фирмы обладают уникальными познаниями в области машинного обучения, оптимизации логистики, компьютерного зрения, радиотехники, маршрутизации. В штате трудятся кандидаты физических, экономических, математических наук. За 7 лет компания сумела занять одну из лидирующих позиций на рынке автоматизации и роботизации складского оборудования.