Петербуржцы наблюдали световые столбы

«Питерец.ру» сообщает, что жители и гости Северной столицы наблюдали сегодня утром необычное явление. В небе были замечены интересные световые столбы. Возможной причиной этого явления стали ярко освещенные объекты, находящиеся в центре города.

Световые столбы представляют собой оптический обман. Он возникает, когда свет небесных тел или наземных источников отражается на присутствующих в воздухе ледяных кристаллах. Скорее всего, в Петербурге возникла именно такая ситуация.

В городе на Неве нередко возникают различные явления, которые наблюдают петербуржцы и гости Северной столицы. Однако у всего имеется простое логическое объяснение. Световые столбы не стали исключением из этого правила.