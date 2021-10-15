Как я брал кредит в банке на открытие небольшого бизнеса

Настал долгожданный и волнующий миг, я был счастлив как никогда. Спустя большое количество времени, сотни разных планов, просчетов удач и неудач, я наконец был готов. Всё предыдущие годы у меня просто не было сил, поэтому и не было денег. Я боялся прогореть, остаться ни з чем, но ещё больше я боялся ответственности за самого себя и за других людей. Почему-то, я думал, что ничего не выйдет. Наверное, потому, что я не верил в себя. Но шли годы и я вырос так же как вырастают деревья в саду и всё это стало не важно, кроме того что я хотел попытаться изменить свою жизнь и доход. Пришло время открывать свое небольшое дело, я уже видел, как оно развивается и приносит свои плоды. Но мечтать было уже поздно, за всю жизнь намечтался, а собирать плоды было ещё рано, сейчас нужно было действовать.

Для открытия мне, соответственно, требовался, какой бы то не было, капитал, для старта, так сказать. В карманах, как и на счету в банке было пусто, а план открытия был настолько четким, что не было времени на накопление. Здесь-то я и решил открыть счет в банке для небольшого бизнеса. Не скажу, что эта идея пришла ко мне в голову лично, ибо повсюду мелькала реклама различных банков, предлагающих самые разнообразные условия кредитования. Но я не поддался на провокационные призывы и не побежал сломя голову брать кредит. Как будущий бизнесмен я включил холодный расчет и начал взвешивать все плюсы и минусы.

Естественно первым в моем списке стоял вопрос процента по кредиту на именно мою сумму. Здесь всё было довольно-таки просто, единственная трудность заключалась в том, что по другим вопросам банк мне не особо подходил, и спустя многие часы, проведенные за просмотром предложений, я всё же выбрал вариант, который подходил мне практически полностью.

Расскажу немного о том, как я получил кредит. Собрав все необходимые документы, о которых мне сообщили во время консультации по телефону, а их, кстати говоря, оказалось немало. Прежде всего, я приготовил план своего бизнеса. Он включал в себя подробный разбор моего бизнеса, перспективу развития, в него также были включены финансовые составляющие, график работы и примерный расчёт гашения кредита. Как позже выяснилось, без этих немаловажных документов, мои шансы получить кредит значительно бы уменьшились. Следующим этапом было определение так сказать, запасного плана, были, конечно, все шансы, что мне дадут кредит просто за отличную идею, я на всякий случай позаботился о залоге, ибо всегда лучше перестраховываться. Для одобрения суммы займа мне также требовались документы о том, что я состою в налоговой, как предприниматель, об этом я тоже подумал заранее.

Когда пакет документов, наконец, был в порядке, настал момент "Х". Со всей накопленной волей и удачей в кулаке, я направился в банк. По приходу пришлось заполнить заявление, в нём указываются все намерения в сторону кредита. Выбрав более подходящий кредит, я подал весь пакет документов вместе с заявкой в отделение банка, и, так как у меня не было денег, чтобы погасить первый взнос, я оформил залог автомобиля. Перед получением кредита, банк интересовала различная информация относительно меня. Нужная сумма, когда она мне нужна, сразу вся или частями, какой доход рассчитывается у бизнеса, ожидаемый доход, и, конечно же, моя кредитная история, а куда без этого. Меня ни капли не смутили такие требования. Мне бы тоже было не очень приятно, если бы заемщик взял деньги и испарился без погашения долга. Когда я уже было, надеялся, что всё хорошо, и мне осталось совсем немного до одобрения, у меня потребовали ещё некоторые документы. Справка о доходах (2-НДФЛ), на случай если мой бизнес провалится, и я всё же смогу выплачивать кредит, с этим, слава богу, у меня всё было хорошо. После этого, на удивление, всё было хорошо. Я приехал в банк для подписания договора, который я настоятельно рекомендую, тщательно изучить прежде, чем подписывать. В этом договоре, прописываются все условия получения и погашения кредита, поэтому к нему следует отнестись очень серьезно, а не подписывать сломя голову. Ознакомившись с итоговой процентной ставкой, графиком платежей, обязательствами и правами сторон, я поставил свою размашистую подпись и воодушевлённый направился домой.

Тщательно всё проанализировав, я сделал вывод, что кредитование малого бизнеса имеет свои нюансы и аспекты. С которыми, так или иначе, приходится мириться. Скажу честно, всё у меня получилось не с первого раза, несколько банков просто отклонили мои заявки. Но благодаря поддержке друзей и родных, благодаря изучению кучи материала, я всё же добился своего. Ища все нюансы, я по ходу дела обзавёлся поручителями, подписал договоры с поставщиками, согласовал условия аренды, получил все необходимые лицензии. Всё это потребовало действительно много усилий, но я многому научился, и многое для себя открыл. Главное, что я не сдался после первых неудач. Несколько раз, общаясь со знакомыми бизнесменами, которые когда-то так же брали кредит на открытие небольшого бизнеса, благодаря их подсказкам и объяснениям, всё получилось. За это я очень им благодарен.

Сейчас бизнес, большой или маленький, в стране набирает большие обороты. Каждый день открываются все новые предприятия, какие-то из них становятся мастодонтами, а какие-то закрываются, так и не успев толком развиться. Главное не опускать рук и твердо идти по намеченному пути.