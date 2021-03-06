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Какие задачи решает консалтинговая компания

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Для чего нужна консалтинговая компания в статье. Какие задачи решает консалтинговая компания. Чем полезны услуги бизнес-консалтинга для руководителей и

Понятие бизнес-консалтинга подразумевает под собой комплекс мер, направленный на минимизацию издержек и сокращение рисков, с которыми сталкиваются компании в процессе построения бизнеса. Такие меры особенно важны в кризисных условиях, они помогают компании держаться на плаву и планировать свою коммерческую деятельность с максимальной эффективностью. В этой статье мы разберемся для чего нужны консалтинговые услуги.

Зачем нужны услуги бизнес консалтинга

Поскольку бизнес не может стоять на месте, а должен расти и развиваться, консалтинговые услуги для бизнеса очень нужны, так как помогают обеспечить такие условия, при которых компания может повышать свою эффективность, выявлять и устранять все, что может помешать ее развитию. Такой консалтинг решает следующие задачи:

  • Оптимизация процессов, связанных с управлением организацией

  • Внедрение в компанию новых методик управления

  • Улучшение внешних контактов компании

  • Анализ и оптимизация внутренних процессов

  • Стратегическое планирование деятельности компании, разработка вектора ее развитие, планирование дальнейших этапов.

Среди услуг управленческого консалтинга значатся также: улучшение управленческих возможностей менеджеров, налаживание коммуникаций, поиск возможностей снижения издержек и увеличения доходов, расширение клиентской базы, анализ конкурентоспособных преимуществ продукции и пр. Все эти задачи успешно выполняет консалтинговая компания Московская Академия Продаж, с помощью которой сотни компаний добились нарастающей амплитуды развития бизнеса в кратчайшие сроки.

Консалтинговые услуги для бизнеса

Консалтинговые услуги для бизнеса от профессионалов – это качественные, понятные, доведенные до идеала услуги, которые могут переломить негативные тренды предприятия даже в нестабильном экономическом поле и помочь избежать потери доходов. Грамотные консультанты для бизнеса помогают задать верное направление развития бизнеса, корректируют ценовую политику фирм, просчитывают последствия выхода нового продукта на рынок. Консультативные услуги высоко оцениваются как по количественным факторам (снижение издержек, наращивание прибыли, увеличение инвестиций), так и по качественным (улучшение процессов производства, поиск партнеров, внедрение инновационных методик работы). Также специалисты консалтинговых агентств помогают организациям разрабатывать концепцию рекламных кампаний, благодаря чему возрастает количество клиентов и увеличивается окупаемость инвестиций.

Смотрите видео о консалтинговой компании "Московская Академия Продаж"

Услуги бизнес-консалтинга

Консалтинговые компании используют в своей работе различные подходы, консультируя по вопросам управления предприятием. Это могут быть уже готовые решения, подтвердившие свою эффективность и позволяющие принимать решения и решать локальные задачи максимально быстро. А может быть полное погружение в структуры предприятия, позволяющее разработать наилучшую стратегию преодоления всех препятствий на пути развития бизнеса.

В большинстве случаев услуги бизнес консалтинга предоставляются комплексно, в стоимость входит полный анализ актуального состояния компании (правовое обеспечение, положение на рынке, кадровая система управления, текущие бизнес-процессы, имеющиеся риски и возможные резервы) и разработка дальнейшего направления развития (рекомендации по улучшению процессов управления, оценка экономической эффективности различных мероприятий, помощь во внедрении новых программ).

Какие задачи решают бизнес-консультанты

Какие преимущества Вы получаете, пользуясь услугами профессиональных консультантов:

  • Вы не тратите время на поиск информации, ее анализ и разработку вариантов решения.

  • Вы экономите деньги, не тратясь на решение различных вопросов.

  • Вам не нужно углубляться в дебри юриспруденции и налогообложения – мы знаем законы и проводим глубокий анализ арбитражной практики, а также писем и рекомендаций Минфина и ФНС.

  • Вам не нужно искать других специалистов – мы консультируем собственников, руководителей, бухгалтеров, юристов, финансистов и всех, кому может понадобиться профессиональные консультации в сфере продаж и управления предприятием.

  • Вы получаете комплексную поддержку от лица всей консалтинговой фирмы, в которой есть свои бухгалтеры, юристы, специалисты по МСФО и партнеры в самых разных сферах для решения сложных ситуаций.

  • Любой Ваш вопрос будет решен, исходя из обширного опыта разрешения различных ситуаций.

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