Аренда 1С: удаленно. Вся бухгалтерия в облаке

Перевод обработки отчетных и финансовых документов в облако с помощью сервиса https://bit-live.ru/arenda-1c/, это уникальное предложение для увеличения производительности коммерческих и производственных структур.
Кто выигрывает от работы с 1С: в облаке?
Практически все руководители, бухгалтеры, представители малого бизнеса, интернет магазины начинают получать значительные преференции в работе при оформлении аренды программ 1С: в облачной системе.
Компания производитель услуг предоставляет доступ ко всем программным продуктам линейки 1С:, что автоматически избавляет руководителей коммерческих и других предприятий от приобретения пакета программ, установки, настройки ПО, обучения сотрудников и устранения сбоев.
Даже в настроенном оборудовании сбои случаются периодически. Это представляет большую опасность для хранящейся там информации. Работа на арендованных программа гарантирует от любых сбоев, моментальный доступ к любой необходимой информации и конечно, резервное хранение данных.
Какие преимущества от перехода на удаленную 1С:?
Можно перечислить некоторые преимущества перехода на удаленную платформу 1С: для руководителей, бухгалтеров и аудиторов заинтересованных предприятий:
- Не требуется покупать лицензионный софт;
- Моментальный переход на самую современную инфраструктуру учета и отчетности;
- Гарантия сохранности информационных баз данных;
- Доступ к работе с программами из любого места;
- Простой перевод сотрудников на удаленку;
- Всегда настроенное ПО, готовое к работе в любое время суток;
- Круглосуточная техподдержка, профессиональные консультации.
Что дает аренда 1С: предпринимателю
Предприниматели, занимающиеся удаленным бухгалтерским сопровождением предприятий, интернет магазинов при заключении договора аренды облачной платформы 1С: автоматически получают готовый бизнес.
Вся необходимая инфраструктура уже создана и существует. Программы настроены, техподдержка на связи. Частному бухгалтеру достаточно иметь ноутбук или даже смартфон с установленным приложением, что бы начать использовать всю мощь данного программного комплекса.
Вся работа по хранению и обработке информации, синхронизации баз данных, а также обслуживание серверного оборудования лежит на плечах компании предоставляющей аренду.
В итоге при минимальных затратах можно развернуть самую современную бухгалтерию удаленно.