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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Аренда 1С: удаленно. Вся бухгалтерия в облаке

Аренда 1С: удаленно. Вся бухгалтерия в облаке

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Кто выигрывает от работы с 1С: в облаке?

Перевод обработки отчетных и финансовых документов в облако с помощью сервиса https://bit-live.ru/arenda-1c/, это уникальное предложение для увеличения производительности коммерческих и производственных структур.

Кто выигрывает от работы с 1С: в облаке?

Практически все руководители, бухгалтеры, представители малого бизнеса, интернет магазины начинают получать значительные преференции в работе при оформлении аренды программ 1С: в облачной системе.

Компания производитель услуг предоставляет доступ ко всем программным продуктам линейки 1С:, что автоматически избавляет руководителей коммерческих и других предприятий от приобретения пакета программ, установки, настройки ПО, обучения сотрудников и устранения сбоев.

Даже в настроенном оборудовании сбои случаются периодически. Это представляет большую опасность для хранящейся там информации. Работа на арендованных программа гарантирует от любых сбоев, моментальный доступ к любой необходимой информации и конечно, резервное хранение данных.

Какие преимущества от перехода на удаленную 1С:?

Можно перечислить некоторые преимущества перехода на удаленную платформу 1С: для руководителей, бухгалтеров и аудиторов заинтересованных предприятий:

  • Не требуется покупать лицензионный софт;
  • Моментальный переход на самую современную инфраструктуру учета и отчетности;
  • Гарантия сохранности информационных баз данных;
  • Доступ к работе с программами из любого места;
  • Простой перевод сотрудников на удаленку;
  • Всегда настроенное ПО, готовое к работе в любое время суток;
  • Круглосуточная техподдержка, профессиональные консультации.

Что дает аренда 1С: предпринимателю

Предприниматели, занимающиеся удаленным бухгалтерским сопровождением предприятий, интернет магазинов при заключении договора аренды облачной платформы 1С: автоматически получают готовый бизнес.

Вся необходимая инфраструктура уже создана и существует. Программы настроены, техподдержка на связи. Частному бухгалтеру достаточно иметь ноутбук или даже смартфон с установленным приложением, что бы начать использовать всю мощь данного программного комплекса.

Вся работа по хранению и обработке информации, синхронизации баз данных, а также обслуживание серверного оборудования лежит на плечах компании предоставляющей аренду.

В итоге при минимальных затратах можно развернуть самую современную бухгалтерию удаленно.

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