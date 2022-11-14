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Отечественные фермеры смогут торговать своей продукцией на маркетплейсе «Доброед»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Доброед
Отечественные фермеры смогут торговать своей продукцией на маркетплейсе «Доброед»

В России начал работу маркетплейс фермерских продуктов «Доброед». Как говорится в сообщении компании, теперь у отечественных фермеров, в первую очередь из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), появится возможность прямой коммуникации с потребителями. Это, с одной стороны, сократит издержки на логистику и рекламу (15-20% конечной стоимости продукта), а с другой – даст возможность приобретать экологичную и качественную продукцию без наценок.

Целью маркетплейса является исключение издержек, которые увеличивают стоимость продуктов в несколько раз в случае их продажи через посредников. Эти расходы, естественно, ложатся как на поставщика, так и на потребителя. Особенно актуально появление «Доброеда» для малых компаний агропромышленного комплекса – благодаря новой площадке они могут выстраивать диалог с потребителями, управлять логистикой и планировать объем поставок, в том числе штучного товара.

Потребитель, в свою очередь, может задать вопрос фермеру лично, уточнив детали в отношении товара, и заказать любой объем товара, не покупая больше, чем необходимо. Удобство маркетплейса для покупателей также заключается в том, что он позволяет выбрать ближайшее и отвечающее пожеланиям покупателя фермерское хозяйство и сделать предзаказ.

В перспективе на маркетплейсе появится опция, благодаря которой покупатели смогут оставлять отзывы и комментарии о продукции и фермерах, с которыми они сотрудничали. Это позволит другим участникам проекта сравнивать продукцию и сервис различных хозяйств и делать более точный выбор в соотношении цена-качество.

На текущий момент маркетплейс работает в режиме MVP (minimum viable product) – минимально жизнеспособного продукта, в связи с чем выход на площадку является бесплатным. Как заявили создатели «Доброеда», безвозмездно разместить данные о себе и своей продукции фермеры имеют возможность до окончания официальной рекламной кампании по запуску. В дальнейшем стоимость размещения будет составлять 350 рублей ежемесячно. Для покупателей сервис предоставляется бесплатно.

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