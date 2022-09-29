Что такое гибридный формат работы в офисе?

Система гибридного офиса (Hybrid Office) представляет рабочую среду, которую можно подстраивать под запросы сотрудника. Если говорить простым языком — это объединение дистанционного формата работы и офисного. Причем удалено можно работать не только из дома, но и других мест (кафе, рестораны, аэропорты, гостиницы, пляжи). Если пару лет назад к такому нововведению относились крайне презрительно даже технологически развитые компании, сейчас сложно встретить фирму без удалено работающего штата. Подробнее о гибридном формате посещения офиса предлагаем поговорить далее.

Для чего его нужно организовывать?

Конечно, совмещенный способ работы не возник из пустоты — у него есть корни. Популярность движения под названием “удаленка” возникла во времена распространения коронавирусной инфекции. Тогда всем компаниям пришлось перевести штат на дистанционный формат работы и перед тем как посетить офис, сотрудники должны были заранее занять рабочее место с помощью системы бронирования рабочих мест. Однако некоторые вопросы требовали очного вмешательства, от чего и возникла необходимость в гибкой рабочей системе, а точнее, совмещенной.

Преимущества гибридного режима работы

У каждого нововведения есть две стороны: хорошая и плохая (условно). И если со вторым все достаточно понятно, то вот по первому пункту хочется пройтись подробнее. Итак, среди преимуществ гибридного формата работы стоит отметить:

Гибкость рабочего графика и отсутствие жестких норм.

Безопасность сотрудников при пандемии и других групповых заболеваниях.

Снижение общих издержек компании.

Поддержание командного духа без пребывания в офисе 24/7.

Внедрение инновационных подходов.

В некоторых случаях ощущается повышение продуктивности и эффективности отдельных сотрудников/штата в целом.

Личный комфорт сотрудников, связанный с отсутствием необходимости в раннем подъеме, затрат времени на дорогу туда-обратно и тому подобное.

Таким образом, гибридный формат посещения офиса — монета двухсторон. Да, существуют недостатки и недоработки в системе, но в целом, для многих компаний это отличный вариант разнообразить рутину и дать штату свободу. В таких условиях достаточно комфортно работать, так как можно без проблем составить гибкий график, при этом сама фирма значительно снижает издержки на содержание сотрудников. Внедрение подобного рабочего формата активно наблюдалось во времена буйства коронавирусной инфекции, и он показал себя более чем достойно.