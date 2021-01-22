Что будет с офисами и магазинами?

«Питерец.ру» отмечает, что, по мнению экспертов, пандемия коронавируса приведет к существенным изменениям в работе офисов и магазинов. Что касается офисов, то они не уйдут полностью онлайн. При этом их формат будет смешанным. Офисы перестанут быть местом контроля работы сотрудников, а превратятся в пространства для генерирования идей. Какие-то компании, арендующие помещения, сократят площадь офиса.

Какие-то магазины тоже поменяют формат работы, но полностью в онлайн уходить не станут. Далеко не все покупатели предпочитают приобретать товар в интернете. Многие любят осуществлять выбор в именно магазине. Например, это особенно актуально при покупке одежды, которую важно примерить.