Способы сделать салон машины привлекательнее

С чего начать тюнинг салона
Каждый хозяин хочет, чтобы его машина была уютной, комфортной и красивой. Некоторые уделяют этому даже больше времени, чем собственному жилью. Они меняют моторы, кузовные элементы, системы впрыска и многое другое. Но сегодня мы будем говорить не про тюнинг выхлопа и других систем, а про визуальный тюнинг по улучшению салона.
Мягкие элементы
Чаще всего тюнинг салона начинают с его перетяжки. Заводскую ткань меняют на кожу тонкой выделки. У такого материала есть несколько преимуществ:
- Стильный и дорогой вид.
- Приятный на ощупь.
- Служит долго.
Натуральной кожей отделывают передние кресла, задний диван, приборную панель, дверные карты, рулевое колесо и другие элементы солона.
Что касается недостатков такого материала, так это его цена. Кроме этого стоит учитывать, что с кожей работать сложно, для этого нужен опыт и навыки. Если браться за это дело неподготовленным, то результат разочарует: денег потрачено много, а вид салона не стал презентабельнее.
Что можно передать в салоне
Но не перетяжкой салона кожей заканчиваются все улучшения салона. Для тюнинга используют и другие варианты. Можно подобрать более дешевый и простой материал, который подарит машине свежесть и оригинальность. В частности рассматривают такие изменения:
- Замена руля и набалдашника рычага переключателя скоростей.
- Покупка чехлов для сидений.
- Отделка разными материалами поверхностей салона.
- Установка электроники (мониторы, стереосистемы и др.).
- Монтаж различных вспомогательных элементов.
- Улучшение шумоизоляции и др.
- Монтаж осветительных приборов (замена существующих на более оригинальные).
И даже этот список далеко не исчерпывающий. Автомобиль можно тюнинговать настолько по-разному, что перечислять все не имеет смысла. Тут, кто на что горазд. Однако это и является основой тюнинга салона.
Улучшение гладких поверхностей
Если говорить о машинах до премиального сегмента, то в них редко встречаются салона, которые бы поражали своей изысканностью. Зачастую в них используют дешевый пластик, который не обеспечивает эстетическую составляющую. Но и это не проблема для мастеров тюнинга. Они делают дверные карты, торпеды и другие элементы более привлекательными.
Это можно сделать быстро и просто при помощи карбоновой или виниловой пленки. В этом случае неприглядная деталь обклеивается синтетическим материалом и становится красивее. Это сделать несложно. Но работать придется аккуратно, особенно при снятии размеров элемента и переносе их на полотно (при раскройке).
После подготовки винила, подготавливают поверхность детали. Для этого ее очищают от грязи и обезжиривают. Далее пленка приклеивается. Чтобы сделать это ровно, лучше позвать помощника. Воздух выгоняется движениями от центра к краям при помощи резинового шпателя. Чтобы улучшить адгезию, рекомендуют использовать горячий фен.
Гладкие детали отделываются эко-кожей и алькантрой, но эти материалы на порядок дороже полимеров. Самый дорогой вариант – натуральная кожа.
Дешевле всего обновить пластик получится с использованием технологии флокирования. Флок – это текстиль, подвергшийся химической обработки. Продается он на килограммы в виде коротких волокон.
В этом случае снова поверхность очищается и обезжиривается. Далее наносится слой грунтовки, который в последствие шлифуется. После этого деталь покрывается клеем (без пропусков). На клей распыляется флок. Излишки материала сдуваются обычным феном. Для нанесения флока используют специальный инструмент – флокатор. С его помощью получится добраться до самых труднодоступных мест.