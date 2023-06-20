Способы сделать салон машины привлекательнее

С чего начать тюнинг салона

Каждый хозяин хочет, чтобы его машина была уютной, комфортной и красивой. Некоторые уделяют этому даже больше времени, чем собственному жилью. Они меняют моторы, кузовные элементы, системы впрыска и многое другое. Но сегодня мы будем говорить не про тюнинг выхлопа и других систем, а про визуальный тюнинг по улучшению салона.

Мягкие элементы

Чаще всего тюнинг салона начинают с его перетяжки. Заводскую ткань меняют на кожу тонкой выделки. У такого материала есть несколько преимуществ:

Стильный и дорогой вид.

Приятный на ощупь.

Служит долго.

Натуральной кожей отделывают передние кресла, задний диван, приборную панель, дверные карты, рулевое колесо и другие элементы солона.

Что касается недостатков такого материала, так это его цена. Кроме этого стоит учитывать, что с кожей работать сложно, для этого нужен опыт и навыки. Если браться за это дело неподготовленным, то результат разочарует: денег потрачено много, а вид салона не стал презентабельнее.

Что можно передать в салоне

Но не перетяжкой салона кожей заканчиваются все улучшения салона. Для тюнинга используют и другие варианты. Можно подобрать более дешевый и простой материал, который подарит машине свежесть и оригинальность. В частности рассматривают такие изменения:

Замена руля и набалдашника рычага переключателя скоростей.

Покупка чехлов для сидений.

Отделка разными материалами поверхностей салона.

Установка электроники (мониторы, стереосистемы и др.).

Монтаж различных вспомогательных элементов.

Улучшение шумоизоляции и др.

Монтаж осветительных приборов (замена существующих на более оригинальные).

И даже этот список далеко не исчерпывающий. Автомобиль можно тюнинговать настолько по-разному, что перечислять все не имеет смысла. Тут, кто на что горазд. Однако это и является основой тюнинга салона.

Улучшение гладких поверхностей

Если говорить о машинах до премиального сегмента, то в них редко встречаются салона, которые бы поражали своей изысканностью. Зачастую в них используют дешевый пластик, который не обеспечивает эстетическую составляющую. Но и это не проблема для мастеров тюнинга. Они делают дверные карты, торпеды и другие элементы более привлекательными.

Это можно сделать быстро и просто при помощи карбоновой или виниловой пленки. В этом случае неприглядная деталь обклеивается синтетическим материалом и становится красивее. Это сделать несложно. Но работать придется аккуратно, особенно при снятии размеров элемента и переносе их на полотно (при раскройке).

После подготовки винила, подготавливают поверхность детали. Для этого ее очищают от грязи и обезжиривают. Далее пленка приклеивается. Чтобы сделать это ровно, лучше позвать помощника. Воздух выгоняется движениями от центра к краям при помощи резинового шпателя. Чтобы улучшить адгезию, рекомендуют использовать горячий фен.

Гладкие детали отделываются эко-кожей и алькантрой, но эти материалы на порядок дороже полимеров. Самый дорогой вариант – натуральная кожа.

Дешевле всего обновить пластик получится с использованием технологии флокирования. Флок – это текстиль, подвергшийся химической обработки. Продается он на килограммы в виде коротких волокон.

В этом случае снова поверхность очищается и обезжиривается. Далее наносится слой грунтовки, который в последствие шлифуется. После этого деталь покрывается клеем (без пропусков). На клей распыляется флок. Излишки материала сдуваются обычным феном. Для нанесения флока используют специальный инструмент – флокатор. С его помощью получится добраться до самых труднодоступных мест.