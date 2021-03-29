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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Как выбрать трактор

Как выбрать трактор

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Трактор – незаменимая техника во многих сферах.

Трактор – незаменимая техника во многих сферах. Она нужна не только в сельском хозяйстве. Но для разных задач требуется свой трактор. Приобрести технику можно на портале Autoline https://autoline.com.ua/-/traktory--c228.

Выполняемые работы

Чтобы убирать снег, стричь газоны, вспахивать маленькие огороды, не нужны мощности крупного трактора. Эти процедуры легко выполняются средней техникой. Посевные работы, вспашка огромных участков и уборки урожая требуется большой трактор.

Если нужно обрабатывать огромную территорию, требуется мощный трактор. Но для эксплуатации на виноградниках необходимо смотреть на параметры трактора, чтобы им не были повреждены растения.

Навесные устройства

Если необходимо перевозить тяжести, к трактору требуется прицеп. Чтобы убирать газон и скашивать злаки, используется косилка. Используется и другое оборудование:

  • уборочные процедуры выполняются граблями;
  • сено перевозят волокушкой;
  • ирригатором поливают поля и огороды;
  • плуг нужен для вспашки.

Чтобы убирать снег, нужен отвал. А чтобы применять трактор в качестве фронтального погрузчика, то используют ковши.

Эксплуатация

Выбирая трактор, нужно учитывать условия эксплуатации. Если предполагается применение трактора в средней части России, где часто идут дожди, лучше выбрать закрытый вариант с большими колесами, которому не страшна даже непогода.

Для холмистых, бугристых участков требуется полноприводный трактор, у которого ведущими должны быть все колеса. Эта техника мощная, не застревает, если дорога испорчена от погодных условий.

Двигатель

Его мощность влияет на скорость передвижения по земле и объем затрачиваемого топлива. Еще от этого показателя зависит комфорт эксплуатации навесных устройств.

Если необходимо вкапывать столбы, кряжевать пни, выполнять грейдерные процедуры, рыхлить, культивировать почву, нужна машина мощностью от 18,6 кВт. Чтобы доставлять корма или работать с огромными стогами, используется трактор в 37 кВт. Но двигатели полноразмерной техники более мощные.

Размеры

Параметры трактора влияют не только на особенности эксплуатации. От размеров зависит и то, можно ли применять тяжелые навесные устройства. Еще параметры влияют на грузоподъемность машины.

Если трактор большой, то он тяжелый. Для него подходят огромные навесы. Еще техника подходит для перевозки больших грузов. Если нет необходимости выполнять такую работу, можно выбрать мини-трактор.

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