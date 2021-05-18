Как бороться с водителями, которые ездят без ОСАГО?

Водители, которые садятся за руль, не имея действующего полиса ОСАГО, несут опасность для других участников дорожного движения и нарушают российское законодательство. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, как, по его мнению, следует бороться с нарушителями.

«Для начала я бы разделил водителей бесполисников на две группы и, соответственно, для каждой категории назначил соответствующие наказания.

Есть водители, которые банальноь не уследили, что срок действия их полиса ОСАГО близится к концу, а страховая компания по тем или иным причинам не уведомила об этом. Например, лично я всегда узнаю о необходимости обновить полис ОСАГО благодаря соответствующему сообщению от моей страховой компании. Поверьте, это очень удобно и полезно, ведь целый год – это достаточно большой промежуток времени и большинство людей просто успевают забыть, когда же их страховка должна истечь в очередной раз.

Поэтому, мне кажется, всем страховщикам стоит присылать клиентам уведомление о скором окончании срока действия полисов или это мог бы делать даже Российский Союз Автостраховщиков (РСА). В базе АИС ОСАГО есть все контакты страхователей, почему бы не наладить систему sms-оповещений? Также это могут быть push-уведомления в «Помощнике ОСАГО» либо сообщения на электронную почту. Соответственно, с забывчивыми водителями я рекомендую бороться в первую очередь своевременными уведомлениями.

Если же говорить об автомобилистах, которые ездят без полиса ОСАГО сознательно, меры должны быть максимально действенными. Сегодня много разговоров о введении практики со штрафами с камер, однако в таком случае будут страдать и те самые добропорядочные водители, которые в ежедневной суете забыли вовремя озаботиться покупкой нового полиса. Или граждане, которые приобрели ОСАГО, но в документе по той или иной причине оказались некорректные данные и страховая компания расторгла договор в одностороннем порядке. В этом случае автомобилист может некоторое время продолжать ездить с физическим полисом ОСАГО, который фактически уже не действует.

Что же делать? Продолжать наказывать автомобилистов без ОСАГО с помощью инспекторов ГИБДД, которые будут выявлять нарушителей, разъезжающих без полисов, останавливая машину на дороге по тем или иным причинам, как происходит и сейчас. Однако сегодня единственное наказание, предусмотренное за езду без ОСАГО – это штраф от 500 до 800 рублей. Я предлагаю для первого нарушения за год сохранить штраф в 800 рублей или вовсе ограничиваться вынесением предупреждения, которое является точно таким же административным наказанием, только с нулевой суммой штрафа. А в качестве наказания за второе или даже последующие нарушения выносить запрет на эксплуатацию транспортного средства. Другими словами, если автомобилист без ОСАГО был остановлен инспектором ГИБДД и получил штраф или предупреждение, однако не понял с первого раза важность соблюдения закона и решил испытывать судьбу дальше, то следующая остановка инспектором ГИБДД должна закончиться визитом на штрафстоянку и лишением водителя свидетельства о регистрации транспортного средства до момента приобретения ОСАГО. На мой взгляд, именно такое наказание будет максимально эффективным для решения проблемы со злостными бесполисниками. При этом водители, которые попросту случайно забыли обновить ОСАГО в срок, все поймут с первого раза и обратятся в страховую компанию для приобретения актуальной страховки. Штраф в 800 рублей или вынесение предупреждения станет для них тем самым напоминанием».