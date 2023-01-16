В Ленобласти под Кингисеппом за убийство задержали мигранта

В минувшую субботу к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в доме напротив храма в деревне Котлы, произошло убийство.

Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции в доме 98 обнаружен труп 60-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.

Спустя пару часов, в той же деревне, по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам, сотрудниками полиции задержан 53-летний гражданин одного из сопредельных государств. Установлено, что ножевые ранения потерпевшему мигрант нанес после совместного распития алкогольных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.