В Петербурге состоится открытие эндаумент фонда «Страна помогает»

21 сентября в Петербурге состоится открытие Эндаумент-фонда в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний «Страна помогает».

Событие приурочено к празднованию Всемирного дня донора костного мозга. По случаю запуска работы фонда «Страна помогает» в творческой мастерской «Арт-Тир» по адресу Итальянская улица, дом 1 состоится городская донорская акция. 21 сентября с 12.00 до 16.00 здесь можно будет вступить в регистр доноров костного мозга и поучаствовать в создании арт-объекта.

«Страна помогает» — это символ того, что в борьбе с раком люди приходят на помощь! Новый фонд организован создателями проекта «Фонд Доноров». 10 лет сотрудники и волонтеры «Фонда Доноров» рассказывали петербуржцам о донорстве крови и костного мозга, помогали вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга, организовывали дни донора для государственных и коммерческих учреждений, выпускали социальную рекламу и яркие сувениры для доноров, привлекали горожан к донорскому движению на городских фестивалях.

«Пришел новый этап, мы запускаем эндаумент фонд «Страна помогает». Это фонд целевых капиталов, деятельность которого направлена на развитие донорства костного мозга. Каждый рубль пожертвованный в данный фонд сможет приносить пользу людям в течение целых десятелетий! Мы создали видео-ролик, который говорит зрителю – помочь может каждый. Возможно уже сейчас кто-то нуждается именно в вашей помощи. Страна помогает!», — прокомментировал Дмитрий Кацуба, директор эндаумент-фонда «Страна помогает».