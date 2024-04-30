В Петербурге курьер доставки, спас от аферистов пенсионерку с улицы Академика Константинова

Вчера вечером, 29 апреля 2024 года около 19 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился 26-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работающий курьером сервиса доставки. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что около 18 часов 30 минут он забрал посылку от пожилой женщины из дома 10/1 по улице Академика Константинова. Однако сотрудники сервиса, узнав о том, что посылку с неустановленным содержимым отправила пенсионерка, заподозрили мошенничество, вскрыли ее и обнаружили внутри денежные средства.

Сотрудниками полиции было установлено, что около 16 часов 00 минут 87-летней жительнице дома по улице Академика Константинова на домашний телефон позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что попал в ДТП и ему нужны деньги для не привлечения его к уголовной ответственности.

Поверив аферистам, в подъезде дома пенсионерка передала курьеру 300 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).

Денежные средства вернули потерпевшей.

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию мошенников.