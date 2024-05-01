Волейбольный «Зенит» опять проиграл «Локомотиву» и занял итоговое шестое место в Суперлиге – 2023/2024

«Питерец.ру» не будет лукавить: шестое место по итогам сезона – 2023/2024 нельзя назвать даже удовлетворительным результатом. Для «сине-бело-голубых» был очень желателен выход в полуфинал, но барьер московского «Динамо» в очередной раз преодолеть не удалось.

Третья игра серии за пятое место с новосибирским «Локомотивом» проходила в Академии Платонова, и хозяева смогли порадовать свои трибуны, взял первый сет со счётом 25:23. А после этого разладилась игра у Владислава Бабкевича – главной «опции» петербургского клуба в атаке. Этой неприятностью «Зенита» гости воспользовались, выиграв вторую партию с разницей в 9 очков.

«Зенит» попробовал «вернуться» в игру, навязав сопернику борьбу в третьем сете. Но коллектив Пламена Константинова выиграл эту партию (25:20) и вышел вперёд по сетам 2–1. В четвёртом сете дело дошло до игры «на балансе», в которой удача улыбнулась «Локомотиву» – 28:26 и 3–1 по партиям. Так новосибирские железнодорожники оттеснили петербургский «Зенит» на шестое место.

Для прорыва в следующем сезоне «Зениту» нужны как минимум удачный выбор главного тренера (не пригласить ли Александра Волкова из «Белогорья»?) и сильный новичок-легионер, который легко адаптируется к российскому первенству.







