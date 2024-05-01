Вишневского* подозревают в связи с нежелательной организацией

«Питерец.ру» сообщает, что в отношении депутата Вишневского* составлен административный протокол. Парламентария обвиняют в связи с движением «Голос»** (тоже имеет статус иноагента). Оно является частью зарубежной организации, занимающейся наблюдением за выборами – деятельность этой структуры в РФ признана нежелательной.

Однако депутат Вишневский* покинул Россию, поэтому решить вопросы по административному правонарушению властям пока не удалось. При этом отъезд парламентария-иноагента обусловлен заранее запланированным отпуском. По крайней мере, такую информацию предоставили в местном отделении партии «Яблоко». Так что разбирательство по административному делу начнется, когда Вишневский* вернется в СПб.

* Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом

** Движение «Голос» включено в реестр иноагентов