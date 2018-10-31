Детские сады Петербурга и Ленобласти: плохое питание, инфекции и блохи

За осень инспекторы надзорного ведомства поверили 63 дошкольных учреждений Ленобласти, итоги ревизии оказались неутешительными. Как показали лабораторные исследования, 1,9% проб готовых блюд не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям, еще 6,3% не прошли по калорийности. Кроме того, нарушение норм обнаружили в 2,6% проб микроклимата, в 2,5% случаев отмечено превышение норм уровня освещенности в помещениях.

По выявленным нарушениям специалисты ведомства вынесли 116 постановлений по делу об административном правонарушении, общая сумма штрафов, которые уплатят виновные лица, превышает 1 млн рублей. Работа 3-х детских садов и 5-и групп в детсадах была вовсе остановлена из-за кишечных инфекций.

Так, в начале октября в детском саду «Сказка» Кировского района Ленобласти более полутора десятка воспитанников слегли с недомоганием, у них наблюдали рвоту, понос и слабость. По официальной версии администрации учреждения, виновником эпидемии стал ротавирус, однако некоторые родители убеждены, что дети отравились в столовой.

Не лучше обстоят дела в дошкольных учреждениях города. Не так давно сотрудники Роспотребнадзора и Прокуратуры приостановили деятельность детсада № 119 в Невском районе из-за насекомых. В органы с жалобами обратились родители воспитанников, в ходе выездной проверки в подвале учреждения нашли блох и мух. В садике не проводилось должной санитарной обработки подушек, матрацев и белья, а в туалете отсутствовала подводка холодной и горячей воды.

Помимо нарушений санитарного режима в городе на Неве и в Ленобласти воспитанников частенько кормят некачественными продуктами, что приводит к регулярным вспышкам кишечных инфекций. Летом на месяц закрывали детский сад №111 в Невском районе из-за вспышки дизентерии, инфекцию подхватили более 35 детей и 3 сотрудника. В Пушкинском районе в садике №46 более 21 человек, в том числе 17 детей, заразились сальмонеллезом. Расследование показало , что источником заразы были некачественные яйца, поставленные в пищеблок садика аж из Мордовии.

Ситуацию можно считать закономерной. Как выяснили эксперты ФАС, в течение трех лет поставщики Петербурга проворачивали незаконные схемы в сфере питания. Несколько аффилированных компаний в сговоре с чиновниками поделили рынок поставок продуктов в детсады и школы. Мошенническим картелем с 2015 года были заключены тысячи контрактов на многомиллиардные суммы. Продукты поставлялись в учебные и воспитательные учреждения по значительно завышенным ценам, при этом не всегда приемлемого качества, например, с истекшим сроком хранения. «Проблема качества питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга весьма серьезная, и причиной ее чаще всего становится именно распространение картелей на электронных торговых площадках. Подобные ситуации в первую очередь наносят вред не экономике, а нашим детям, страдающим в итоге от дорогостоящего, но некачественного питания, поставляемого в школы и детские сады города», – прокомментировали ситуацию активисты ОНФ.

Смена нерадивых поставщиков на более благонадежных поможет снизить стоимость завтраков и обедов в детских садах, однако для качественного улучшения детского питания эффективнее сменить сам подход к организации процесса.