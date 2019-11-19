Как перейти на аутсорсинг юридических услуг: основные этапы

От того, насколько серьезно начальство относится к анализу собственного предприятия и к выбору делового партнера, напрямую зависит успешное взаимодействие с аутсорсинговой компанией. Переходить на аутсорсинг юридических услуг нужно поэтапно.
Шаг 1. Решиться на аутсорсинг
Предварительный этап состоит из нескольких последовательных действий.
- Изучить степень потребности обслуживания на аутсорсинге.
- Провести анализ деятельности собственной компании.
- Провести анализ вашей рыночной ниши.
- Проанализировать аутсорсинговый рынок.
При рассмотрении возможности перехода на аутсорсинг юридических услуг следует в первую очередь тщательно изучить недостатки и потенциальные трудности такого сотрудничества. Проанализируйте, будут ли полученные преимущества компенсировать вам все нестыковки, возникающие в процессе стороннего обслуживания. Но самое главное — вы должны поставить цель, чего именно хотите достичь, заключив такой договор. И уже после этого станет ясно, какие именно услуги могут понадобиться и сколько вы намерены за них платить. Список услуг может еще поменяться в процессе подписания договора, но зато такая предварительная работа поможет определить, что вы можете запросить и во сколько это вам обойдется.
Шаг 2. Поиск аутсорсинговой компании
В широком ассортименте аутсорсинговых компаний в Санкт-Петербурге вам нужно найти партнеров, полностью соответствующих вашим требованиям и потребностям, а также отвечающих вашим поставленным целям. На этом этапе список подходящих компаний будет достаточно широким.
Для того, чтобы сузить поиск, проанализируйте каждого отдельного аутсорсера по следующим критериям:
- время работы на рынке;
- репутация в данной сфере;
- отклики клиентов.
Таким образом, уменьшив полученный список до пяти позиций, можно переходить к переговорному процессу. На этапе подробного обсуждения условий договора следует пристально изучить пункты о соблюдении конфиденциальности и форс-мажорных обстоятельствах. При юридическом обслуживании предприятия эти пункты приобретают особую важность.
Шаг 3. Подписание договора
После сбора всей предварительной информации вы сможете сделать выбор подходящей вам компании. Условия договора уточняются в момент личных переговоров представителей сторон. На такой встрече в первую очередь ставятся цели и задачи.
Стоит принимать во внимание советы партнеров, поскольку их опыт в юридической сфере намного выше, поэтому совершенно точно будет полезен вашему предприятию.
Однако, при подписании договора необходимо присутствие либо вашего штатного юриста, либо, при его отсутствии, независимого эксперта.
Если возникают вопросы — все моменты стоит сразу же прояснять, даже если вопросов слишком много. Это поможет вам понимать и владеть ситуацией, а специалисты от компании-аутсорсера лучше вникнут в суть дел на вашем предприятии.
Шаг 4. Контроль за исполнением
Обслуживание в сторонней компании влечет за собой другой формат работы.
При завершении отчетного периода ведущие специалисты от аутсорсера предоставляют руководству обслуживаемой компании:
- анализ работы системы аутсорсинга;
- сравнение итогов работы специалиста с запланированными на период задачами.
В процессе работы должно происходить общее обсуждение промежуточных результатов.
Проблемы в сотрудничестве могут появляться из-за неверного планирования, либо из-за неисполнения специалистом-аутсорсером своих обязанностей. Именно поэтому так важно контролировать процесс. Глубина такого контроля зависит от степени риска, профессионализма сотрудников и специалистов, а также от функций, доверенных аутсорсинговой компании.
Источник информации — Юридическая компания «Конгломерат» (uk-konglomerat.ru).