Как перейти на аутсорсинг юридических услуг: основные этапы

От того, насколько серьезно начальство относится к анализу собственного предприятия и к выбору делового партнера, напрямую зависит успешное взаимодействие с аутсорсинговой компанией. Переходить на аутсорсинг юридических услуг нужно поэтапно.

Шаг 1. Решиться на аутсорсинг

Предварительный этап состоит из нескольких последовательных действий.

Изучить степень потребности обслуживания на аутсорсинге.

Провести анализ деятельности собственной компании.

Провести анализ вашей рыночной ниши.

Проанализировать аутсорсинговый рынок.

При рассмотрении возможности перехода на аутсорсинг юридических услуг следует в первую очередь тщательно изучить недостатки и потенциальные трудности такого сотрудничества. Проанализируйте, будут ли полученные преимущества компенсировать вам все нестыковки, возникающие в процессе стороннего обслуживания. Но самое главное — вы должны поставить цель, чего именно хотите достичь, заключив такой договор. И уже после этого станет ясно, какие именно услуги могут понадобиться и сколько вы намерены за них платить. Список услуг может еще поменяться в процессе подписания договора, но зато такая предварительная работа поможет определить, что вы можете запросить и во сколько это вам обойдется.

Шаг 2. Поиск аутсорсинговой компании

В широком ассортименте аутсорсинговых компаний в Санкт-Петербурге вам нужно найти партнеров, полностью соответствующих вашим требованиям и потребностям, а также отвечающих вашим поставленным целям. На этом этапе список подходящих компаний будет достаточно широким.

Для того, чтобы сузить поиск, проанализируйте каждого отдельного аутсорсера по следующим критериям:

время работы на рынке;

репутация в данной сфере;

отклики клиентов.

Таким образом, уменьшив полученный список до пяти позиций, можно переходить к переговорному процессу. На этапе подробного обсуждения условий договора следует пристально изучить пункты о соблюдении конфиденциальности и форс-мажорных обстоятельствах. При юридическом обслуживании предприятия эти пункты приобретают особую важность.

Шаг 3. Подписание договора

После сбора всей предварительной информации вы сможете сделать выбор подходящей вам компании. Условия договора уточняются в момент личных переговоров представителей сторон. На такой встрече в первую очередь ставятся цели и задачи.

Стоит принимать во внимание советы партнеров, поскольку их опыт в юридической сфере намного выше, поэтому совершенно точно будет полезен вашему предприятию.

Однако, при подписании договора необходимо присутствие либо вашего штатного юриста, либо, при его отсутствии, независимого эксперта.

Если возникают вопросы — все моменты стоит сразу же прояснять, даже если вопросов слишком много. Это поможет вам понимать и владеть ситуацией, а специалисты от компании-аутсорсера лучше вникнут в суть дел на вашем предприятии.

Шаг 4. Контроль за исполнением

Обслуживание в сторонней компании влечет за собой другой формат работы.

При завершении отчетного периода ведущие специалисты от аутсорсера предоставляют руководству обслуживаемой компании:

анализ работы системы аутсорсинга;

сравнение итогов работы специалиста с запланированными на период задачами.

В процессе работы должно происходить общее обсуждение промежуточных результатов.

Проблемы в сотрудничестве могут появляться из-за неверного планирования, либо из-за неисполнения специалистом-аутсорсером своих обязанностей. Именно поэтому так важно контролировать процесс. Глубина такого контроля зависит от степени риска, профессионализма сотрудников и специалистов, а также от функций, доверенных аутсорсинговой компании.

Источник информации — Юридическая компания «Конгломерат» (uk-konglomerat.ru).