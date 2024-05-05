В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа

Вчера днем, 4 мая 2024 года около 14 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о падении с высоты мужчины на территории завода, расположенного в доме 16 по улице Тельмана.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 57-летнего мужчины.

По предварительной информации, погибший, работавший водителем КАМАЗа, погиб под колесами собственного грузовика.

В тот день мужчина привез на завод щебень для выгрузки. Вышел из кабины, не поставив грузовик на ручной тормоз, в результате чего автомобиль начал самопроизвольное движение и наехал на него.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.