Вчера днем, 4 мая 2024 года около 14 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о падении с высоты мужчины на территории завода, расположенного в доме 16 по улице Тельмана.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 57-летнего мужчины.
По предварительной информации, погибший, работавший водителем КАМАЗа, погиб под колесами собственного грузовика.
В тот день мужчина привез на завод щебень для выгрузки. Вышел из кабины, не поставив грузовик на ручной тормоз, в результате чего автомобиль начал самопроизвольное движение и наехал на него.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом грузовика на водителя на территории завода по улице Тельмана
Вчера днем, 4 мая 2024 года около 14 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о падении с высоты мужчины на территории завода, расположенного в доме 16 по улице Тельмана.
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