Среднесрочный тупик вызовет беспорядки и раздражение в преддверии 2024 года.

Демократия США, которая два года назад чуть не пошатнулась, только что представила идеальное отражение поляризованной нации, которая не доверяет своим лидерам и не готова объединиться на новом пути.

Промежуточные выборы, состоявшиеся во вторник, дали американцам еще два года, чтобы коллективно решить, чего они действительно хотят, что, вероятно, приведет к разделению правительства, которое, несомненно, будет агрессивным, но помешает демократам или республиканцам осуществить серьезный идеологический сдвиг. Это также повлияло на ход президентской гонки в начале 2024 года, когда президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп оба перешли к новым кампаниям, которых, похоже, не хочет большая часть страны.

Республиканская партия, похоже, мучительно медленно ползет к 218 местам, которые ей нужны, чтобы претендовать на молоток спикера, сигнализируя о том, что избиратели, возможно, положили конец крупномасштабной прогрессивной программе Байдена. CNN не прогнозирует контроль над Палатой представителей или Сенатом, поскольку верхняя палата висит на волоске, поскольку гонки за два места, удерживаемые демократами, еще слишком рано объявлять, а третье выдвинуто на второй тур в декабре.

Но выборы лишили Республиканскую партию массивной красной волны, которую она предсказывала. Крошечное преимущество республиканцев в Палате представителей будет неустойчивым, поскольку крайние законодатели будут обладать непропорциональной властью на конференции. Между тем, несколько дезертирств умеренных могут лишить партию возможности принимать законопроекты.

Разделенное правительство также будет означать два года дисфункции, ожесточения, финансовых обрывов и долговых разборок между республиканской палатой и демократическим Белым домом. Символические разговоры о двухпартийном сотрудничестве долго не продлятся. Даже если демократам каким-то образом удастся удержаться в палате представителей, поскольку окончательные результаты просачиваются, им также не хватит свободы действий для принятия законов, изменяющих нацию. И кто бы ни получил большинство в Сенате, палата фактически расколется пополам и застрянет в яростном тупике. Как и сама Америка.

Результаты выборов ставят перед следующей предвыборной кампанией Белого дома новые вопросы о перспективах как Трампа, так и Байдена. Одержимость Трампа продвижением кандидатов-хаосистов по его образу может снова обречь лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла на возвращение в качестве лидера большинства. Трамп, конечно, уже винит всех, кроме себя, поскольку на следующей неделе он ожидает начала кампании, которой не хватит плацдарма для убедительного республиканского оползня, который, как он утверждал бы, был всем его делом. А бурное переизбрание губернатора Флориды Рона ДеСантиса подарило Трампу огромную потенциальную головную боль от Республиканской партии в 2024 году.

Тем временем Байден казался необычайно оптимистичным для президента, который вскоре может столкнуться с цунами повесток в суд, расследований и даже возможного импичмента со стороны Республиканской партии. Ему нравилось высказывать общепринятое мнение во время пресс-конференции в Белом доме в среду днем. «Хотя пресса и эксперты предсказывали гигантскую красную волну, этого не произошло», — сказал он.

Когда Байден встретится с мировыми лидерами в ближайшие дни в Египте и на Бали, Индонезия, он может кричать о том, что ему удалось избежать эпического обстрела, от которого пострадало большинство президентов в первый срок. Он также отложил немедленное расследование своей пригодности нести знамя Демократической партии в 2024 году в преддверии отпуска, который, по его словам, он хотел бы провести между Днем Благодарения и Рождеством с первой леди Джилл Байден, чтобы обдумать свое будущее.

Но потеря есть потеря. А экзитполы CNN показывают, что только 30% избирателей, участвовавших в гонке за палату представителей, хотят, чтобы президент с рейтингом одобрения ниже 40, который через несколько недель будет 80, баллотировался на переизбрание в рамках кампании, которая вполне может совпасть с рецессией, которой опасаются многие экономисты. Однако Байден предпочел бы еще один вывод из тех же опросов, который показал, что Трамп — с рейтингом одобрения 39% — еще менее популярен.