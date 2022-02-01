Как Катар превратился из регионального изгоя в ключевого союзника Байдена

Катар находится на пути к тому, чтобы стать крупным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО, что является признаком его растущей значимости для глобальной повестки дня Вашингтона.

Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани стал первым лидером арабских стран Персидского залива, посетившим Белый дом Байдена в понедельник. Это путешествие подчеркивает неослабевающее стремление крошечного государства оставаться ключевым международным игроком и его способность отойти от пропасти через пять лет после того, как региональное эмбарго грозило превратить его в ближневосточную заводь.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Дохой, обвинив ее в заигрывании со своими противниками, включая исламистские группировки и Иран. Тогдашний президент Дональд Трамп, похоже, взял на себя ответственность за этот шаг, и казалось, что сдача Дохи, когда ее региональное влияние уменьшилось, было лишь вопросом времени.

Но Катар выстоял, и теперь его судьба, похоже, изменилась. Это будет третья страна Персидского залива после Кувейта и Бахрейна, получившая титул главного союзника, не входящего в НАТО, который предоставляется близким друзьям, поддерживающим стратегические рабочие отношения с вооруженными силами США. «Я думаю, что это давно назрело», — сказал Байден.

По иронии судьбы, та самая политика, за которую Катар демонизировали его соседи, возможно, была тем, что катапультировало его обратно в международное внимание.

В 2020 году Катар выступил посредником в переговорах Вашингтона с талибами, что стало плодом многолетних и часто противоречивых связей, которые он поддерживал с экстремистской группировкой. Эти переговоры послужили предвестником вывода американских войск из Афганистана. Доха также смягчила неудачный отъезд в прошлом году, облегчив эвакуацию, и стала центром для поездок в Кабул.

Сердечные связи Дохи с Тегераном, похоже, также окупились. В то время как Иран и США приближаются к критическому моменту в переговорах о возобновлении ядерной сделки 2015 года, Доха, похоже, занимается челночной дипломатией. Визит шейха Тамима в Вашингтон состоится всего через несколько дней после визита его высокопоставленного дипломата в Тегеран. Неясно, вез ли эмир послание.

Катар, крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, также играет роль в еще одной глобальной горячей точке, предлагая помощь в планировании на случай непредвиденных обстоятельств в случае перебоев с поставками энергоресурсов в Европу в случае вторжения России в Украину.

Контраст между взглядами администраций Байдена и Трампа на Персидский залив не мог быть более резким. Трамп вошел в историю, выбрав Саудовскую Аравию для своей первой зарубежной поездки, а его семья наладила тесные связи с фактическим правителем наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Спустя год своего президентства Байден так и не разговаривал по телефону с принцем.