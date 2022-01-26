Двое мужчин арестованы в Великобритании в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса

Полиция Большого Манчестера сообщила, что двое мужчин были арестованы в среду в английском городе Манчестер в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса в этом месяце.

Малик Фейсал Акрам, 44-летний гражданин Великобритании, 15 января держал в заложниках четырех человек в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле, штат Техас, в ходе 11-часового противостояния с властями, сообщило ФБР. Группа ФБР убила Акрама после того, как один заложник был освобожден, а трое сбежали.

Британские следователи по борьбе с терроризмом помогают властям США расследовать инцидент, который ФБР рассматривает как преступление на почве ненависти и террористический акт.

«В рамках местного расследования сегодня утром в Манчестере были арестованы двое мужчин. Они остаются под стражей для допроса», — заявила в среду полиция Большого Манчестера.

На прошлой неделе двое мужчин были арестованы в английских городах Бирмингем и Манчестер в связи с расследованием противостояния и задержаны для допроса, сообщила тогда полиция Большого Манчестера, не вдаваясь в подробности.

Американские следователи считают, что действия Акрама отчасти были мотивированы желанием добиться освобождения экстремистки Аафии Сиддики, отбывающей 86-летний срок в федеральной тюрьме в Форт-Уэрте, штат Техас. По словам ее адвоката, она не участвовала в противостоянии в Колливилле.

Акрам прибыл в Соединенные Штаты в конце декабря через нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, сообщил CNN источник в правоохранительных органах США, знакомый с ходом расследования.

Акрам был известен британским службам безопасности и в 2020 году стал предметом краткого расследования, сообщил CNN британский чиновник. Расследование было закрыто, когда власти решили, что Акрам больше не представляет угрозы.

Инцидент поставил еврейские общины США в тупик. Антидиффамационная лига предупреждает, что нападения на евреев участились. И хотя большинство антисемитских инцидентов связано с домогательствами и вандализмом, имели место и нападения, по крайней мере шесть из которых с 2016 года стали смертельными, в том числе в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге в 2018 году.