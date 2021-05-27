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Питерец.ру » Общество » В Петербурге лётчики транспортного вертолёта Ми-26 перевезли на внешней подвеске истребитель Су-27

В Петербурге лётчики транспортного вертолёта Ми-26 перевезли на внешней подвеске истребитель Су-27

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге лётчики транспортного вертолёта Ми-26 перевезли на внешней подвеске истребитель Су-27

В г.Пушкине (Санкт-Петербург) экипаж тяжелый транспортный вертолета Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа совершил воздушную перевозку истребителя Су-27 на территорию филиала 442-го военно-клинического госпиталя г. Гатчины.

Для выполнения задачи вертолёт Ми-26 вылетел в г.Пушкин с аэродрома базирования в Псковской области, преодолев более 300 км.

Полет с грузом на внешней подвеске прошёл на высоте 150-200 м над землёй на скорости 100-150 км/ч по специально разработанному маршруту, огибая населенные пункты. Истребитель доставили на территорию госпиталя, где он займет место памятного экспоната. Самолету присвоили бортовой номер, который имел военно-клинического госпиталь, входящий в состав Ленинградского военного округа до 2009 года.

Сложность подобных полетов состоит в необходимости учитывать аэродинамические особенности перевозимого летательного аппарата, а также в недопущении раскачивания груза. Бортовые камеры позволяют экипажу контролировать состояние перевозимого груза.

Крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26 способен перевозить грузы на внешней подвеске массой до 20 тонн. Максимальная скорость составляет до 300 км/ч, дальность полета – 590 км, а с четырьмя дополнительными баками перегонная дальность увеличивается почти до 2000 км.

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