Гуманитарные работники предстали перед судом в Греции за шпионаж после спасения беженцев

Десятки гуманитарных работников, участвующих в спасении беженцев, в том числе сирийский беженец, предстают перед судом в Греции на этой неделе по обвинению в шпионаже и разглашении государственной тайны. Правозащитные группы назвали это «фарсом» и «политически мотивированным».

Двадцати четырем людям, связанным с Международным центром реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCI), некоммерческой поисково-спасательной группой, которая действовала на Лесбосе с 2016 по 2018 год, грозит до восьми лет тюрьмы, когда суд начнется в четверг.

Им также предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, включая контрабанду людей, принадлежность к преступной группе и отмывание денег, за которые предусмотрено 25 лет тюремного заключения.

Европейский директор Amnesty International Нильс Муйжниекс назвал обвинения «фарсом».

«Этот символический случай демонстрирует, насколько далеко зайдут власти Греции, чтобы удерживать людей от помощи беженцам и мигрантам», - сказал он в заявлении.

Хьюман Райтс Вотч назвала судебный процесс «политически мотивированным».

Среди тех, кого предстоит судить, - Сара Мардини, сирийская беженка, которая увезла переполненную лодку в Грецию со своей сестрой Юсрой в 2015 году, в разгар кризиса с беженцами в Европе, и спасла остальных 19 пассажиров, вытащив свою тонущую лодку на берег на четыре часа. .

Мардини и еще один доброволец, Шон Биндер, гражданин Германии, были арестованы в 2018 году и провели 107 дней в тюрьме строгого режима в Афинах в предварительном заключении.

Оба покинули Грецию после того, как были освобождены, и Биндер вернулся, несмотря на свои опасения по поводу суда.

«Я ни на минуту не думал, что попытка помочь кому-то в море приведет вас в тюрьму», - сказал Биндер агентству Рейтер в Афинах. «Я боюсь вернуться в тюрьму».

Он сказал, что в тюрьме его приковали наручниками к человеку, который совершил двойное убийство, заживо сжег кого-то.

«Страшно идти туда снова, и я не уверен, что только потому, что нет абсолютно никаких доказательств каких-либо правонарушений ... Я все еще не уверен, что мы не будем признаны виновными», - сказал он.

Мардини, которая сейчас живет в Германии, запретили повторный въезд в Грецию, и ее интересы будет представлять адвокат.

«Это ошеломляюще, почему кто-то не может присутствовать на собственном суде», - сказал Гиоргос Космопулос, высокопоставленный участник кампании Amnesty, призвав власти снять обвинения во время акции солидарности перед парламентом Греции.

Биндер, дайвер-спасатель, сказал, что намеревался стать волонтером лишь на время.

«Я не планировал провести остаток своей жизни, чтобы стать чем-то вроде чемпиона», - сказал он.

«Если бы вы видели, как кто-то тонет, вы бы сделали то же самое, что и я, вы бы протянули руку, вытащили его, и это то же самое преступление, в совершении которого я обвиняюсь».