Афганские художники уничтожают свои работы, опасаясь возмездия талибов

Жители Кабула могут прочитать надпись на стене. «Не верьте пропаганде врага», - гласит один только что нарисованный знак.

Это послание заменило фреску, на которой посланник США Залмай Халилзад и лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар пожимают руки, знаменуя подписание соглашения 2020 года о выводе американских войск из Афганистана - одного из десятков ярких публичных произведений искусства, которые были стерты после захвата талибами мощность в августе.

В то время как некоторые из фресок открыто требовали равных прав для женщин и прекращения коррупции, другие были предназначены для того, чтобы побуждать к размышлениям, вселять надежду и радовать прохожих. Сегодня они скрыты толстыми слоями краски, а также лозунгами и флагами талибов.

Этот шаг был воспринят как предупредительный выстрел в искусство и культуру страны. «Самый большой страх для меня и большинства художников, с которыми я работаю ... это неспособность выразить себя, критиковать власть», - сказал куратор Омаид Шарифи по WhatsApp. Он является соучредителем ArtLords, инициативы массового искусства, которая почти на десятилетие превратила защитные стены в места творческого самовыражения.

«Есть опасения, что это общество станет просто черно-белым ... (и) что у нас больше не будет прекрасного разнообразия и красивых цветов в этой стране».

Это не первый раз, когда талибы выступают против искусства в Афганистане. Когда Талибан был у власти в последний раз, с 1996 по 2001 год, режим испортил общественные картины и уничтожил объекты культурного наследия по всей стране. В 1996 году участники обстреляли из пулемета легендарный фонтан в городе Герат на западе Афганистана; а в 2001 году они взорвали две колоссальные статуи Будды, которые 1500 лет смотрели на долину Бамиан. Большинство форм музыки были запрещены, а телевидение было объявлено неисламским.

Сторонники жесткой линии настаивают на том, что на этот раз их правила будут другими. Но многие художники настроены скептически.

Наблюдая за тем, как Талибан уничтожает почти 100 фресок, которые он и команда ArtLords создали, Шарифи не видит возможности для процветания художников при режиме Талибана. Он, как и многие его коллеги, либо бежал из Кабула, либо скрывается.

Он добавил, что некоторые художники приняли трудное решение уничтожить свои собственные работы из-за страха возмездия. «Чувство разрушения произведения искусства недалеко от потери ребенка ... потому что это ваше собственное творение. Это то, с чем у вас остались воспоминания ... то, о чем вы мечтали, - объяснил он. «Внезапно вы поджигаете это - все свои мечты, стремления, все свои надежды.

«Никто не должен проходить через это. И мы как артисты в Афганистане не заслуживаем того, чтобы проходить через это».

Один художник и владелец галереи, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что необходимость уничтожать свои собственные работы - это «неизлечимая рана». Он также беспокоится о своих средствах к существованию, говоря CNN, что закрытие галереи угрожает его доходам.

«Я думал, что с помощью своего искусства я смогу решить финансовые проблемы моей семьи», - сказал он. «Мы провели свою молодость в служении, надеясь, что у нас может быть лучшее завтра, но [это] так жаль, какой тип людей решает наше будущее в этой стране».

Одна художница, которая также поделилась своей историей на условиях анонимности, считает, что ставки были выше из-за ее пола. Она сказала CNN, что с тех пор, как центр, где она брала уроки рисования, был закрыт, у нее больше нет места для занятий своим искусством. Она объясняет, что ее одноклассникам легче возобновить занятия искусством, чем таким женщинам, как она.

«Мальчики, они могут пойти к учителю и продолжить свою работу оттуда. Они могут собираться неформально ... Но для девочек это невозможно », - сказала она. Для женщин, добавила она, встречи в месте, которое не является официальным центром обучения, - редкость. «Мы так боимся того, что может случиться, что даже не хотим пробовать»

Она также чувствует себя подавленной из-за своего предмета. Специализируясь на женских портретах, она опасается, что, если ее работы будут просмотрены талибами, ей грозит возмездие. «Лица женщин нельзя открывать. По мнению Талибана, это неправильно ».

Она хочет продолжить свою практику, но говорит, что студия, которая когда-то была безопасным местом для ее творческого самовыражения, теперь превратилась в магазин канцелярских товаров. Она надеется, что ее рисунки увидит весь мир, но пока она должна найти способ продолжить заниматься искусством в Афганистане.