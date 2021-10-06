Индонезийский музей из пластиковых бутылок и пакетов подчеркивает морской кризис

Экологи Индонезии, стремящиеся сообщить об ухудшающемся мировом кризисе пластика в океане, создали музей, полностью сделанный из пластика, чтобы убедить людей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок.
На сборку выставки под открытым небом в городе Гресик на востоке Явы ушло три месяца, и она состоит из более чем 10 000 пластиковых отходов, от бутылок и пакетов до пакетов и соломинок, собранных в загрязненных реках и на пляжах.
Центральным элементом является статуя под названием «Деви Шри», богини процветания, которой широко поклоняются яванцы. Ее длинная юбка сделана из одноразовых саше предметов домашнего обихода.
Проблема пластмасс особенно остро стоит в Индонезии, стране архипелага, которая занимает второе место после Китая по объему пластмасс, попадающих в моря.
Вместе с Филиппинами и Вьетнамом на эти четыре страны приходится более половины мирового пластика, и усилия Индонезии по регулированию использования пластиковой упаковки дали неоднозначные результаты.
С момента открытия в начале прошлого месяца выставку посетили более 400 человек.
Студент Ахмад Зайнури сказал, что это открыло ему глаза на масштаб проблемы.
Музей стал популярным местом для селфи, широко распространенных в социальных сетях, где посетители позируют на фоне тысяч подвешенных бутылок с водой.