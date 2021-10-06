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Индонезийский музей из пластиковых бутылок и пакетов подчеркивает морской кризис

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Экологи Индонезии, стремящиеся сообщить об ухудшающемся мировом кризисе пластика в океане, создали музей

Экологи Индонезии, стремящиеся сообщить об ухудшающемся мировом кризисе пластика в океане, создали музей, полностью сделанный из пластика, чтобы убедить людей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок.
На сборку выставки под открытым небом в городе Гресик на востоке Явы ушло три месяца, и она состоит из более чем 10 000 пластиковых отходов, от бутылок и пакетов до пакетов и соломинок, собранных в загрязненных реках и на пляжах.
Центральным элементом является статуя под названием «Деви Шри», богини процветания, которой широко поклоняются яванцы. Ее длинная юбка сделана из одноразовых саше предметов домашнего обихода.

«Мы хотим разослать людям информацию, чтобы остановить использование одноразового пластика», - сказал основатель музея Приги Арисанди.
«Эти пластмассы очень трудно перерабатывать ... Начиная с сегодняшнего дня мы должны прекратить потребление одноразового пластика, потому что он загрязняет наш океан, который также является нашим источником пищи».

Проблема пластмасс особенно остро стоит в Индонезии, стране архипелага, которая занимает второе место после Китая по объему пластмасс, попадающих в моря.

Вместе с Филиппинами и Вьетнамом на эти четыре страны приходится более половины мирового пластика, и усилия Индонезии по регулированию использования пластиковой упаковки дали неоднозначные результаты.
С момента открытия в начале прошлого месяца выставку посетили более 400 человек.
Студент Ахмад Зайнури сказал, что это открыло ему глаза на масштаб проблемы.

«Я перейду на большую сумку, а когда куплю напиток, я воспользуюсь стаканом», - сказал он.

Музей стал популярным местом для селфи, широко распространенных в социальных сетях, где посетители позируют на фоне тысяч подвешенных бутылок с водой.

«Мне придется покупать многоразовые вещи, такие как бутылки для питья, вместо того, чтобы покупать пластиковые бутылки», - сказала студентка Аю Чандра Вулан. «Глядя на то, сколько здесь отходов, мне грустно».
Источник: CNN
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