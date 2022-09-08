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Питерец.ру » Происшествия » В Петрбурге полицейский мотоцикл попал в ДТП

В Петрбурге полицейский мотоцикл попал в ДТП

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34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
На Пискаревском проспекте в ДТП попал мотоцикл ДПС

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вчера вечером около 18 часов 30 минут возле дома 163 по Пискаревскому проспекту 48-летний водитель автомобиля «Мазда-3», при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении служебным мотоциклом «БМВ» под управлением инспектора ДПС.

В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя иномарки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район ДТП мотоциклы
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