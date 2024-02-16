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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержан подозреваемый в краже из квартиры

В Кировском районе задержан подозреваемый в краже из квартиры

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан подозреваемый в краже из квартиры в Кировском районе Петербурга

Накануне днем, 15 февраля 2024 года около 13 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 48-летняя жительница дома 51 по улице Козлова. Женщина сообщила о том, что днем ранее, в период с 16:30 до 20:00 неизвестный путем отжатия входной двери проник в ее квартиру, расположенную на 4 этаже, и похитил оттуда пылесос, микроволновую печь, беспроводные наушники, а также 3 зарядных устройства и 300 рублей.
Общая сумма материального ущерба 27 300 рублей.
В этот же день около 14 часов 00 минут в квартире дома 14 по улице Партизана Германа по горячим следам сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего ранее судимого 40-летнего местного жителя.
Похищенное изъято.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «з», ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91. УПК РФ

Источник: ГУ МВД
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