В Кировском районе задержан подозреваемый в краже из квартиры

Накануне днем, 15 февраля 2024 года около 13 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 48-летняя жительница дома 51 по улице Козлова. Женщина сообщила о том, что днем ранее, в период с 16:30 до 20:00 неизвестный путем отжатия входной двери проник в ее квартиру, расположенную на 4 этаже, и похитил оттуда пылесос, микроволновую печь, беспроводные наушники, а также 3 зарядных устройства и 300 рублей.

Общая сумма материального ущерба 27 300 рублей.

В этот же день около 14 часов 00 минут в квартире дома 14 по улице Партизана Германа по горячим следам сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего ранее судимого 40-летнего местного жителя.

Похищенное изъято.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з», ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91. УПК РФ