В Петербурге пропала 2-летняя девочка

20 августа 2023 года около 19 часов 00 минут к полицейским Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера пропала ее 2-летняя дочь, Бушковская Ева.

Приметы девочки:

Рост: 96 см.

Цвет глаз: серо-голубые.

Волосы: русые

Была одета: сиреневая кофта, джинсы, фиолетовые кроссовки, розовая панама.

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