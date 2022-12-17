В Красном Селе задержали мигранта, совершившего грабёж

В минувший четверг к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 25-летняя девушка с заявлением о том, что около 01 часа 30 минут возле дома 6/1 по Стрельнинскому шоссе города Красное Село неизвестный с применением физической силы отобрал у неё телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Вчера на улице Бронетанковая в городе Красное Село по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний неработающий мигрант. Похищенное изъято.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.