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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар

В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП в Красном Селе

Сегодня вечером, 13 июня 2024 года около 18 часов 50 минут к полицейским поступила информация о ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Массальского в городе Красное Село.

Не предоставив друг другу преимущество в очередности проезда столкнулись автомобили "Шкода Рапид" и "Хендай", от столкновения "Шкоду" выбросило на тротуар.

К счастью, в ДТП серьезно никто не пострадал. У пассажирок «Шкоды», 36-летней женщины и 16-летней школьницы, ушибы груди и головы, от медицинской помощи они отказались.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП
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