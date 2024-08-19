На проспекте Художников задержали подозреваемых в грабеже

Накануне вечером, 18 августа 2024 года около 16 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 37-летний житель Башкирии, работающий в строительной компании. мужчина сообщил стражам порядка о том, что в коммунальной квартире дома 31 корпус 2 по проспекту Художников неизвестный, угрожая ножом, забрал у него 10 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали проживающих в этой коммунальной квартире 22-летнюю ранее судимую, неработающую ддевушку и 25-летнего неработающего жителя Северокавказского региона.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.