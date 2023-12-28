В Красносельском районе задержали рецидивиста, обокравшего пенсионера в коммунальной квартире

Вчера, 27 декабря 2023 года около 11 часов 45 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 81-летний мужчина, проживающий в доме 25 по проспекту Кузнецова. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что в период с ноября по 6 декабря 2023 из шкафа его комнаты в коммунальной квартире неизвестный похитил 26 000 рублей, подменив их на билеты "банка приколов".

Приблизительно через два часа, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 41-летнего неработающего ранее неоднократно судимого соседа заявителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемому избрали меру пресечения – обязательство о явке.