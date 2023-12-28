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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали рецидивиста, обокравшего пенсионера в коммунальной квартире

В Красносельском районе задержали рецидивиста, обокравшего пенсионера в коммунальной квартире

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала подозреваемого в краже у соседа

Вчера, 27 декабря 2023 года около 11 часов 45 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 81-летний мужчина, проживающий в доме 25 по проспекту Кузнецова. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что в период с ноября по 6 декабря 2023 из шкафа его комнаты в коммунальной квартире неизвестный похитил 26 000 рублей, подменив их на билеты "банка приколов".
Приблизительно через два часа, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 41-летнего неработающего ранее неоднократно судимого соседа заявителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемому избрали меру пресечения – обязательство о явке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район кража пенсионеры
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