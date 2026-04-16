На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада

На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге пенсионер открыл стрельбу у детского сада на Светлановском проспекте

15 апреля к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный открыл стрельбу на территории детского сада, расположенного на Светлановском проспекте. По предварительной информации, было произведено несколько выстрелов в сторону игровой площадки.

Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно установлили и задержали злоумышленника. Им оказался 72-летний местный житель. По месту жительства, в квартире на первом этаже, мужчина из пневматической винтовки сделал несколько выстрелов в сторону двора, прилегающего к детскому саду.

Сам задержанный пояснил, что таким образом решил испытать недавно приобретенное оружие, стреляя по бутылкам, установленным на улице.

Изъятое пневматическое оружие отправлено на экспертизу. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где с ним провели разбирательство. В настоящее время его отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Выборгский район, стрельба, пневматика, пенсионеры
Похожие публикации

8-10-2025, 11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
15-08-2022, 11:20
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из «пневматики»
20-03-2018, 11:03
В Приморском районе водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским
30-09-2021, 10:20
В Металлострое неизвестный открыл стрельбу из окна
25-03-2025, 09:58
В Выборге мужчина открыл стрельбу в парадной жилого дома
27-08-2025, 13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
Вчера, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
14-04-2026, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
