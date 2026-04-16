На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада

15 апреля к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный открыл стрельбу на территории детского сада, расположенного на Светлановском проспекте. По предварительной информации, было произведено несколько выстрелов в сторону игровой площадки.

Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно установлили и задержали злоумышленника. Им оказался 72-летний местный житель. По месту жительства, в квартире на первом этаже, мужчина из пневматической винтовки сделал несколько выстрелов в сторону двора, прилегающего к детскому саду.

Сам задержанный пояснил, что таким образом решил испытать недавно приобретенное оружие, стреляя по бутылкам, установленным на улице.

Изъятое пневматическое оружие отправлено на экспертизу. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где с ним провели разбирательство. В настоящее время его отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.