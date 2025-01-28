В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»

Сегодня днем, 28 января около 14 часов 20 минут возле дома 1 по Тихоокенской улице в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга сотрудники отдельного батальона ДПС ГАИ остановили автомашину «Мини Купер», водитель которой вел себя неадекватно и грубо нарушал правила дорожного движения.

При виде полицейских водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться, но сотрудники оказались ловчее и задержали его около дома 12 по Тихоокенской улице.

Им оказался 26-летний местный житель с явными признаками опьянения, ранее дважды лишенный прав на управление транспортным средством.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ.

Следственными органами нарушитель будет привлечён к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.