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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»

В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Сотрудники ГАИ задержали водителя, пытавшегося скрыться от полицейской погони в Парголово 

Сегодня днем, 28 января около 14 часов 20 минут возле дома 1 по Тихоокенской улице в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга сотрудники отдельного батальона ДПС ГАИ остановили автомашину «Мини Купер», водитель которой вел себя неадекватно и грубо нарушал правила дорожного движения.  

При виде полицейских водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться, но сотрудники оказались ловчее и задержали его около дома 12 по Тихоокенской улице. 

Им оказался 26-летний местный житель с явными признаками опьянения, ранее дважды лишенный прав на управление транспортным средством. 

В отношении нарушителя составили административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ.

Следственными органами нарушитель будет привлечён к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район
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