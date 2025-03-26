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Питерец.ру » Происшествия » На Гражданском проспекте фургон доставки насмерть сбил пенсионерку

На Гражданском проспекте фургон доставки насмерть сбил пенсионерку

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Опубликовал: Антон78
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Полиция проводит проверку по факту смертельного наезда на пенсионерку во дворе жилого дома на Гражданском проспекте 

Сегодня днем, 26 марта около 12 часов 30 минут во дворе дома 123 корпус 2 по Гражданскому проспекту, в Калининском районе Петербурга 33-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Форд», двигаясь задним ходом вдоль дома, совершил наезд на 76-летнюю женщину. 

В результате дорожного происшествия пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Водителя поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, ДТП, пострадавший пешеход
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