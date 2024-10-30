В Приморском районе задержали уроженца Республики Саха, подозреваемого в педофилии

В сентябре 2024 года сотрудники Управления уголовного розыска Главка получили оперативную информацию о том, что в январе этого года в переписке одной из социальных сетей в отношении 11-летней девочки были совершены противоправные действия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его местонахождение были установлены.

Им оказался 27-летний уроженец Республики Саха (Якутия), проживающий в Приморском районе Петербурга.

Вчера, 29 октября 2024 года около 11 часов 00 минут возле дома 31/Б по Приморскому проспекту мужчину задержали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейсике изъяли 2 мобильных телефона, ноутбук, компьютер и 3 жестких диска.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.