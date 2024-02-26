В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину

Накануне вечером, 25 февраля 2024 года около 20 часов 00 минут на 14-ом километре дороги «Голубые Озера – Поляны», в Выборгском районе Ленинградской области вне населенного пункта 48-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер-200», двигаясь от поселка Поляны в сторону поселка Победа, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 54-летнего мужчину, сидевшего на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, и позже он скончался в больнице.

Водитель иномарки за 2023-2024 года свыше 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полиция по факту ДТП проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.